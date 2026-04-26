Συνάντηση-του-πρωθυπουργού-με-τον-Πρόεδρο-της-Δημοκρατίας-τη-Δευτέρα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 θα συναντηθεί με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Teresa Ribera, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στις 12.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.
