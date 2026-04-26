Τραμπ: «Ένοπλος επιχείρησε να εισβάλει στο δείπνο, τον εξουδετέρωσε η Μυστική Υπηρεσία» – Βίντεο της επίθεσης από τις κάμερες ασφαλείας

Λεπτομέρειες για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι ένοπλος επιχείρησε να περάσει σημείο ελέγχου ασφαλείας, με τη Μυστική Υπηρεσία να τον εξουδετερώνει, ενώ ένας πράκτορας τραυματίστηκε αλλά σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, πλαισιωμένος από την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας και τον διευθυντή του FBI, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό ως επίθεση σε μια εκδήλωση που «ήταν αφιερωμένη στην ελευθερία του λόγου και στόχευε να ενώσει».

Όπως ανέφερε, «ένας άνδρας επιχείρησε να περάσει σημείο ελέγχου ασφαλείας, οπλισμένος με πολλαπλά όπλα», ενώ επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος δεν τραυματίστηκε και ότι ο ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση.

«Εξουδετερώθηκε από πολύ γενναία μέλη της Secret Service», τόνισε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ύποπτος ήταν «ένα πολύ άρρωστο άτομο» και πως όρμησε από «50 μέτρα μακριά» προτού οι υπηρεσίες ασφαλείας τραβήξουν τα όπλα τους. Οι αρχές έχουν φτάσει στο διαμέρισμα του υπόπτου στην Καλιφόρνια.

Επιπλέον ανακοίνωσε ότι η εκδήλωση θα επαναπρογραμματιστεί για μεταγενέστερη ημερομηνία, προσθέτοντας ότι η εμπειρία ήταν τραυματική για την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν να καταλάβει την κοινωνία μας», τόνισε.

Ο πρόεδρος σημείωσε ότι αρχικά δεν ήθελε να φύγει. «Πάλεψα σκληρά για να μείνω». Αλλά τον συμβούλεψε ότι ήταν πρωτόκολλο να φύγει, επειδή δεν ήταν σαφές αν επρόκειτο για μοναχικό δράστη.

Τραυματισμός πράκτορα

Ο πρόεδρος αποκάλυψε ότι ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας δέχθηκε πυρά από πολύ κοντινή απόσταση, ωστόσο σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε.

«Μίλησα μαζί του, είναι πολύ καλά. Έχει εξαιρετικό ηθικό. Του είπαμε ότι τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε, είναι ένας πολύ περήφανος άνθρωπος», δήλωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του συλληφθέντος, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας που καταγράφει την έναρξη του περιστατικού.

Όπως εξήγησε, προχώρησε σε αυτή την κίνηση «για λόγους διαφάνειας».

Παράλληλα ανάρτησε στο Truth Social και φωτογραφίες από τη σύλληψη του δράστη.

Αιχμές για την ασφάλεια και σχέδια για νέο χώρο εκδηλώσεων

Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε το περιστατικό για να υπογραμμίσει την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Αναφερόμενος στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου πραγματοποιήθηκε το δείπνο, σημείωσε ότι «δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο» και επανέφερε το σχέδιό του για την κατασκευή νέας αίθουσας εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο.

«Θα είναι μεγαλύτερη και πολύ πιο ασφαλής, με προστασία από drones και αλεξίσφαιρα τζάμια. Τη χρειαζόμαστε. Αυτό ζητούν η Secret Service και ο στρατός», είπε.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η νέα αίθουσα, επιφάνειας 90.000 τετραγωνικών ποδιών, θα κατασκευαστεί πάνω από την ανατολική πτέρυγα και θα διαθέτει αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

«Την ήθελαν εδώ και 150 χρόνια για πολλούς λόγους, αλλά σήμερα είναι διαφορετικά, γιατί χρειαζόμαστε επίπεδα ασφάλειας που πιθανόν δεν έχουμε ξαναδεί», πρόσθεσε.

Έκκληση FBI για πληροφορίες – Πιθανές πολλαπλές κατηγορίες στον δράστη

Στον απόηχο της σύλληψης του ενόπλου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες να συμβάλουν στην έρευνα.

Όπως ανέφερε, οι αρχές εξετάζουν βαλλιστικά στοιχεία και το όπλο που βρέθηκε στον χώρο, ενώ παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις από μάρτυρες.

«Καμία πληροφορία δεν είναι ασήμαντη ή ανεπαρκής. Θα αξιολογήσουμε τα πάντα», τόνισε, καλώντας όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και γνωρίζουν κάτι να επικοινωνήσουν με τις αρχές επιβολής του νόμου, είτε με το FBI είτε με την αστυνομία της Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ερευνητές θα εξετάσουν «εξονυχιστικά» το παρελθόν του υπόπτου.

Από την πλευρά του, ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης αναμένεται να αντιμετωπίσει σύντομα κατηγορίες.

«Οι κατηγορίες είναι προφανείς με βάση τη συμπεριφορά του. Θα υπάρξουν πολλαπλές κατηγορίες που σχετίζονται με τους πυροβολισμούς, την κατοχή όπλων και οτιδήποτε άλλο προκύψει», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τον διττό χαρακτήρα των γεγονότων: «Απόψε είδατε το χειρότερο και το καλύτερο αυτής της χώρας. Το χειρότερο στις πράξεις αυτού του δειλού που περιέγραψε ο πρόεδρος. Αλλά και το καλύτερο, γιατί είδατε τις αρχές να κάνουν ακριβώς αυτό που οφείλουν».