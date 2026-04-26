Φουντώνει η κόντρα Δούκα – Κεφαλογιάννη: «Όποιος δεν τα βλέπει στρουθοκαμηλίζει» απαντά ο δήμαρχος

Η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από εξωραϊσμούς όψιμων υπερασπιστών, απαντά ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία τον κατηγόρησε για παραπλανητικές δηλώσεις, αναφερόμενη σε συνέντευξή του στον Guardian, στην οποία ανέφερε ότι «η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο».

Σε νέα δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων επανέρχεται λέγοντας: «Η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη απειλεί εμβληματικές γειτονιές της. Όποιος δεν το βλέπει, απλά στρουθοκαμηλίζει.

Καλώ την κα Υπουργό να μελετήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας και να σταθεί αρωγός στο αίτημά μας για την απόδοση στον Δήμο του τέλους ανθεκτικότητας, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες υποδομές. Δεν μπορεί οι τουρίστες να πληρώνουν τέλη στα ξενοδοχεία και η Κυβέρνηση να τα παρακρατεί και να μην αποδίδει στον Δήμο ούτε ένα ευρώ.

Καλώ επίσης την κα Υπουργό, αντί να ανακαλύπτει ανύπαρκτους εχθρούς, να συζητήσει με τη Δημοτική Αρχή της Αθήνας ένα συνολικό σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της πόλης».

Νωρίτερα σήμερα, η κ. Κεφαλογιάννη εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία απαντούσε στη συνέντευξη του κ. Δούκα στον Guardian. Η υπουργός Τουρισμού σημείωνε ότι «η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει σειρά αυστηρών μέτρων για την προστασία της πόλης και τη διαχείριση των επιπτώσεων του τουρισμού». Σχολίαζε επίσης ότι «οι συνεντεύξεις σε ξένα μέσα με παραπλανητικά μηνύματα για την Αθήνα δεν προστατεύουν την πόλη. Αντίθετα, υπονομεύουν την εικόνα της και πλήττουν τον τουρισμό της πρωτεύουσας».

Ο Χάρης Δούκας μιλώντας στον Guardian προειδοποίησε ότι το ιστορικό κέντρο της πόλης κινδυνεύει από υπερκορεσμό λόγω του ανεξέλεγκτου τουρισμού, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσα μέτρα και περιορισμούς στην ανάπτυξη.

«Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο» δήλωσε προσθέτοντας ότι «χρειάζονται περιορισμοί και κανόνες. Οι πόλεις πρέπει επίσης να έχουν λόγο στον τρόπο που αναπτύσσονται».

«Θα σταματήσουμε κάθε τουριστική επένδυση στην Πλάκα, την οποία έχω θέσει ως αποστολή μου να σώσω. Δεν υπάρχει πλέον χώρος. Ούτε για βραχυχρόνιες μισθώσεις, ούτε για επιπλωμένα διαμερίσματα, ούτε για ξενοδοχεία ή οποιαδήποτε άλλη τουριστική χρήση. Η περιοχή έχει υπερκορεστεί», ανέφερε. «Θέλουμε να πούμε “ως εδώ” με ένα νομοσχέδιο που θα κατοχυρωθεί νομικά». Οι επενδυτές, όπως είπε, θα πρέπει να στραφούν σε άλλες «λιγότερο επιβαρυμένες» περιοχές της πρωτεύουσας.

