Χάλυβας σε νέα υψηλά

Το ETF VanEck Steel (SLX) κινείται σε νέα υψηλά 18 ετών στα 103 δολάρια ανά μερίδιο (USD/share), επαναφέροντας τον κλάδο του χάλυβα στο προσκήνιο της διεθνούς αγοράς. Πρόκειται για θεματικό ETF που επενδύει σε εταιρείες παραγωγής χάλυβα και πρώτων υλών, προσφέροντας άμεση έκθεση σε έναν κλάδο που συνδέεται στενά με τον βιομηχανικό κύκλο, τις υποδομές και την παγκόσμια ζήτηση για κατασκευές.

Η άνοδος αυτή συνδέεται με τη σύσφιξη της προσφοράς και την ανθεκτικότητα της ζήτησης σε βασικές οικονομίες, την ώρα που ενεργειακό κόστος και γεωπολιτικοί παράγοντες περιορίζουν την παραγωγική ευελιξία. Ο χάλυβας παραμένει βασικό δομικό υλικό για βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία και μεγάλα έργα, γεγονός που τον καθιστά άμεσο δείκτη οικονομικής δραστηριότητας.

Σε επίπεδο σύνθεσης, το ETF συγκεντρώνει βαριά ονόματα του κλάδου. Οι μεγαλύτερες συμμετοχές περιλαμβάνουν την Nucor, έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς χάλυβα στις ΗΠΑ, την ArcelorMittal, τον μεγαλύτερο πολυεθνικό όμιλο παραγωγής χάλυβα, και την POSCO Holdings, βασικό πυλώνα της ασιατικής παραγωγής. Οι τρεις αυτές εταιρείες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση του ETF.

Από άποψης διαγραμματικής ανάλυσης το SLX μετά την ανοδική απόδραση από τα 94 δολάρια έχει απλώσει το χαλί για τα ιστορικά υψηλά των 114 δολαρίων που είχαν σημειωθεί τον Μάιο του 2008.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

April 26, 2026