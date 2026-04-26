Χάρης-Δούκας-στον-guardian:-«Η-Αθήνα-δεν-μπορεί-να-λειτουργεί-σαν-τεράστιο-ξενοδοχείο»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προειδοποίησε ότι το ιστορικό κέντρο της πόλης κινδυνεύει από υπερκορεσμό λόγω του ανεξέλεγκτου τουρισμού, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσα μέτρα και περιορισμούς στην ανάπτυξη σε συνέντευξή του στον Guardian.

«Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο», δήλωσε προσθέτοντας ότι «χρειάζονται περιορισμοί και κανόνες. Οι πόλεις πρέπει επίσης να έχουν λόγο στον τρόπο που αναπτύσσονται».

Πέρυσι, περισσότεροι από 8 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν την Αθήνα, αριθμός-ρεκόρ για μια μητρόπολη που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν απλώς ενδιάμεσος σταθμός για τα ελληνικά νησιά, αναφέρει το βρετανικό μέσο. Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι παντού: από την εκτίναξη των ενοικίων που έχουν εκτοπίσει τους ντόπιους, έως τις υποδομές που δοκιμάζονται στα όριά τους από την πίεση, υπογραμμίζουν στελέχη του δήμου.

«Όλη η Αθήνα σκάβεται για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε», δήλωσε ο Χάρης Δούκας, εξηγώντας ότι ο δήμος χτίζει ενεργειακές υποδομές, συστήματα ύδρευσης, νέα αποχέτευση, δίκτυα 5G.« Όταν έχεις περίπου 700.000 κατοίκους και 8 εκατομμύρια επισκέπτες, η πίεση είναι τεράστια. Κάθε μήνα προσλαμβάνονται περισσότερο προσωπικό, περισσότερος εξοπλισμός και περισσότερα μηχανήματα για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις» σημειώνει ο δήμαρχος.

Ο Χάρης Δούκας ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2024 με βασική δέσμευση «να πρασινίσει» η Αθήνα. Κατά τη θητεία του, έχουν φυτευτεί περίπου 3.855 δέντρα στον δήμο, έκτασης 39 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο δήμαρχος κατηγορεί την «ανεξέλεγκτη ανάπτυξη» σε κομβικές τουριστικές περιοχές.

«Θα σταματήσουμε κάθε τουριστική επένδυση στην Πλάκα, την οποία έχω θέσει ως αποστολή μου να σώσω. Δεν υπάρχει πλέον χώρος. Ούτε για βραχυχρόνιες μισθώσεις, ούτε για επιπλωμένα διαμερίσματα, ούτε για ξενοδοχεία ή οποιαδήποτε άλλη τουριστική χρήση. Η περιοχή έχει υπερκορεστεί», ανέφερε. «Θέλουμε να πούμε “ως εδώ” με ένα νομοσχέδιο που θα κατοχυρωθεί νομικά». Οι επενδυτές, όπως είπε, θα πρέπει να στραφούν σε άλλες «λιγότερο επιβαρυμένες» περιοχές της πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος έχει επίσης θέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο παγώματος των οικοδομικών αδειών για νέα ξενοδοχεία.

Ο Δούκας φαίνεται να έχει ενθαρρυνθεί από τον αριστερό ομόλογό του στη Βαρκελώνη, Ζάουμε Κολμπόνι, ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε πλήρη απαγόρευση των βραχυχρόνιων μισθώσεων από τον Νοέμβριο του 2028, όταν θα ανακληθούν άδειες για περισσότερα από 10.000 διαμερίσματα, σε μια προσπάθεια να καταστεί η πόλη πιο βιώσιμη για τους κατοίκους της. Τόσο η Αθήνα όσο και η Βαρκελώνη συγκαταλέγονται στις 15 πόλεις των οποίων οι δήμαρχοι έχουν ενταχθεί σε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη στέγαση, που καλεί την ΕΕ να αναλάβει τολμηρές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Όπως και ο Κολμπόνι, ο Δούκας έχει χαρακτηρίσει την πρόσβαση σε προσιτή στέγαση, η οποία για πολλούς είναι αδύνατη λόγω της πίεσης από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ως το μεγαλύτερο πρόβλημα του δήμου.

«Έχουμε δημιουργήσει ένα γραφείο κοινωνικής κατοικίας για να εντοπίσουμε κτίρια και διαμερίσματα που μπορούμε να ανακαινίσουμε με ευρωπαϊκά κονδύλια», είπε. «Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα σε νέα ζευγάρια να παραμείνουν στο κέντρο. Ενώ άλλες πόλεις κινούνται προς το τσιμέντο και τους ουρανοξύστες, εμείς κινούμαστε σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, που περιλαμβάνει και κατεδαφίσεις κτιρίων για τη δημιουργία δημόσιων χώρων, πάρκων και παιδικών χαρών. Η Αθήνα ανήκει στους ανθρώπους της. Δεν είναι μόνο για όσους θέλουν απλώς να την εκμεταλλευτούν».

