bloomberg:-Ένας-πιο-θερμός-κόσμος-θα-είναι-πιο-ακριβός

Ο «κλιματικός πληθωρισμός» (climateflation) είναι εδώ. Για να αποφευχθούν οι ζημιές από την κλιματική αλλαγή είναι αναγκαία μια παγκόσμια πράσινη μετάβαση.

Το καλοκαίρι του 2022, ένα κύμα καύσωνα στην Ευρώπη εκτόξευσε τις θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ, φτάνοντας τους 46°C (115°F) στην Ισπανία και καίγοντας τις περιοχές καλλιέργειας ελιάς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα κοτόπουλα υπέφεραν από τη ζέστη, οδηγώντας σε μείωση 9% στην παραγωγή κοτόπουλου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η βόρεια Ιταλία υπέστη τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 70 ετών, μειώνοντας δραστικά τις σοδειές ρυζιού για ριζότο.

Όπως αναφέρει το -, oι ερευνητές υπολόγισαν ότι η κλιματική αλλαγή αύξησε τις θερμοκρασίες εκείνο το καλοκαίρι στην Ευρώπη κατά μέσο όρο κατά 1,25°C – και έως και κατά 5,7°C σε ορισμένες περιοχές. Αυτή ήταν μια σπάνια περίπτωση κατά την οποία οι μελέτες μπόρεσαν να εκτιμήσουν τις άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις τιμές, ένα φαινόμενο γνωστό ως «κλιματικός πληθωρισμός» (climateflation), το οποίο μόλις αρχίζει να γίνεται κατανοητό.

Φυσικά, οι ξηρασίες και οι καταιγίδες επηρεάζουν εδώ και καιρό τις τιμές. Όμως, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο συχνά, οι αυξήσεις τιμών που κάποτε θεωρούνταν προσωρινές μπορεί να μετατρέπονται σε κάτι πιο μόνιμο – μια ισχυρή νέα δύναμη που θα μπορούσε να διαταράξει περαιτέρω τους οικογενειακούς και εθνικούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι ήδη δοκιμάζονται από μια κρίση προσιτότητας. Μια ομάδα οικονομολόγων, επιστημόνων του κλίματος και κεντρικών τραπεζιτών μελετά τις επιπτώσεις του κλιματικού πληθωρισμού, προσπαθώντας να κατανοήσει πώς διαχέεται στην οικονομία.

«Αν ανοίξετε ένα εγχειρίδιο και κοιτάξετε το κεφάλαιο για τον πληθωρισμό, ο πληθωρισμός είναι υπερβολικά πολλά χρήματα που κυνηγούν πολύ λίγα αγαθά. Δεν υπάρχει κανένα εγχειρίδιο που να λέει: “το κλίμα υπερθερμαίνεται και ξεμένουμε από πράγματα”», λέει ο Mark Blyth, επικεφαλής του Rhodes Center for International Economics and Finance στο Πανεπιστήμιο Brown.

Αν και τα κλιματικά σοκ ωθούν κυρίως τις τιμές προς τα πάνω βραχυπρόθεσμα, μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη διάρκεια εάν αλλάξουν τις προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό – όπως δείχνει ότι μπορεί να συμβαίνει η έρευνα.

«Ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθούν οι ζημιές από την κλιματική αλλαγή είναι μια παγκόσμια πράσινη μετάβαση», λέει ο Marcus Mølbak Ingholt, ανώτερος επικεφαλής οικονομολόγος για το κλίμα στην Εθνική Τράπεζα της Δανίας. Διαφορετικά, ένας θερμότερος κόσμος θα είναι πιθανότατα και πιο ακριβός.