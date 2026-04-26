commerzbank:-«Μήλο-της-Έριδος»-ανάμεσα-σε-Βερολίνο-και-unicredit

Η γερμανική κυβέρνηση συνεχίζει να αντιτίθεται σε αυτό που χαρακτηρίζει «εχθρική εξαγορά» από πλευρά της ιταλικής τράπεζας.

Η Γερμανία προσέγγισε ευρωπαϊκούς δανειστές νωρίτερα φέτος, προκειμένου να υπερασπιστεί την Commerzbank απέναντι στην πρόταση εξαγοράς της UniCredit, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Γερμανοί αξιωματούχοι ήρθαν ανεπίσημα σε επαφή με τράπεζες, εξετάζοντας τη δυνατότητα ένας νέος στρατηγικός επενδυτής να αποκτήσει μερίδιο ή ακόμη και να αναλάβει τον έλεγχο της τράπεζας με έδρα τη Φρανκφούρτη, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν. Σύμφωνα με το -, οι συζητήσεις δεν προχώρησαν πέρα από ένα πολύ αρχικό στάδιο.

Η πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζει την προσπάθεια του Βερολίνου να διατηρήσει την ανεξαρτησία της Commerzbank, αναδεικνύοντας τα όρια των άλλων επιλογών του για να αποτρέψει τον διευθύνοντα σύμβουλο της UniCredit, Andrea Orcel, παρότι παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της γερμανικής τράπεζας. Παράλληλα, δείχνει τη δυσκολία προσέλκυσης εναλλακτικών επενδυτών σε αυτό το στάδιο.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η γερμανική κυβέρνηση συνεχίζει να αντιτίθεται σε αυτό που χαρακτηρίζει «εχθρική εξαγορά», καθώς η UniCredit αυξάνει σταδιακά τη συμμετοχή της από τότε που ξεκίνησε την επένδυσή της στα τέλη του 2024. Το Βερολίνο ανησυχεί για το ενδεχόμενο μια συμφωνία να μεταφέρει τη λήψη αποφάσεων για μια επιχείρηση κρίσιμη για τη χρηματοδότηση των γερμανικών ΜμΕ από τη Φρανκφούρτη στο Μιλάνο.

Ωστόσο, η πιθανότητα εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο από τότε που ο Orcel έκανε την πρώτη του κίνηση.

Η πιο πρόσφατη προσφορά του αναμένεται να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής του πάνω από το 30%, ένα μέγεθος που, σύμφωνα με αναλυτές, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για οποιονδήποτε πιθανό «λευκό ιππότη». Παραμένει επίσης αβέβαιο αν κάποιος ενδιαφερόμενος θα ήταν διατεθειμένος να ανταποκριθεί στην ήδη υψηλή αποτίμηση της Commerzbank και να εμπλακεί σε έναν ανταγωνιστικό «πλειοδοτικό πόλεμο» με τη UniCredit.

Ο τραπεζικός τομέας της Γερμανίας θεωρείται ότι προσφέρει περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης σε σύγκριση με άλλες αγορές, κάτι που περιπλέκει την επενδυτική λογική για πολλούς πιθανούς αγοραστές.

Το Βερολίνο εμφανίζεται επίσης απρόθυμο να επιβάλει προστατευτικά μέτρα, λόγω της πιθανής ζημιάς στη φήμη της Γερμανίας και του χρηματοοικονομικού της κέντρου, καθώς και λόγω νομικών περιορισμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν επιτρέπουν την παρεμπόδιση μιας εξαγοράς στην ενιαία αγορά.

Παρότι οι Γερμανοί πολιτικοί τονίζουν ότι υπάρχει συμφωνία, οι θέσεις τους δεν είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες, σύμφωνα με άλλες πηγές. Οι πιο φιλελεύθεροι ως προς την αγορά συντηρητικοί, που ευθυγραμμίζονται με τον καγκελάριο Φριντριχ Μερτς, φαίνεται να είναι πιο διατεθειμένοι για συμβιβασμό, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες υπό τον υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ τηρούν πιο σκληρή στάση.

Εάν η γερμανική κυβέρνηση παραμείνει σταθερά αντίθετη, αυτό θα δοκιμάσει την προθυμία της UniCredit να εμπλακεί σε μια σύγκρουση που απαιτεί σημαντικούς πόρους, ιδίως δεδομένου ότι το ίδιο το Βερολίνο κατέχει περίπου το 12% της τράπεζας. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο ο Orcel διατηρεί ανοιχτές τις επιλογές του, συμπεριλαμβανομένου και του ενδεχομένου πώλησης του μεριδίου του, σύμφωνα με άλλη πηγή που γνωρίζει το θέμα.