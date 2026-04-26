jet-fuel-shock-και-η-aegean-στη-γραμμή-άμυνας

Η αγορά των distillates (καύσιμα που κινούν μεταφορές και αεροπορία) ανεβάζει την ένταση και το NY Harbor ULSD Futures βρίσκεται στο επίκεντρο. Η τιμή γύρω στα 3,93 δολάρια δεν αφορά βαρέλι, αλλά δολάρια ανά γαλόνι (USD/gal). Κάθε συμβόλαιο αντιστοιχεί σε 42.000 γαλόνια, δηλαδή περίπου 1.000 βαρέλια καυσίμου τύπου ultra-low sulfur diesel (ULSD).

Πρόκειται για προϊόν που χρησιμοποιείται σε μεταφορές και βιομηχανία, αλλά λειτουργεί και ως βασικός οδηγός για την τιμολόγηση του jet fuel, καθώς ανήκουν στην ίδια κατηγορία αποσταγμάτων.

Από τις αρχές του έτους, η διαδρομή από τα 2,00 έως τα 4,61 δολάρια/γαλόνι μεταφράζεται σε άνοδο άνω του +120%, οδηγώντας την αγορά στη ζώνη των 3,87 – 4,62, όπου έχουν καταγραφεί τα ιστορικά υψηλά από το 1985. Σε αυτά τα επίπεδα, η τιμή ενός συμβολαίου αγγίζει τα 165.000 – 194.000 δολάρια σε ονομαστική αξία, κάτι που ανεβάζει δραστικά το κόστος αντιστάθμισης κινδύνου για όσους καλύπτουν φυσικές ανάγκες καυσίμου.

Το ULSD λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για ολόκληρη την αλυσίδα distillates. Όταν κινείται τόσο επιθετικά, μεταφέρει πίεση σε diesel και jet fuel ταυτόχρονα. Οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά αεροπορικών καυσίμων επιβεβαιώνουν αυτή τη μετάδοση καθώς ήδη καταγράφονται αναπροσαρμογές ναύλων, περικοπές δρομολογίων χαμηλής απόδοσης και αυξημένη χρήση hedging για τον περιορισμό της μεταβλητότητας.

Χαρακτηριστικό της όλης κατάστασης είναι ότι στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Aegean, ο πρόεδρος του ομίλου κ. Ευτύχιος Βασιλάκης μίλησε για «συνταρακτικό» κόστος καυσίμων, τοποθετώντας την επιβάρυνση για το 2026 στα 90–115 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει ήδη καλύψει περίπου το 60% των αναγκών της μέσω hedging, συγκρατώντας την πίεση, καθώς χωρίς αυτή την κάλυψη η επιβάρυνση θα κινούνταν σε πολλαπλάσια επίπεδα.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

April 26, 2026