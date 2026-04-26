supply-shock-στο-αλουμίνιο

Το συμβόλαιο αλουμινίου ALI1 καταγράφει νέα υψηλά 1.480 ημερών στα 3.629 δολάρια ανά τόνο, επιστρέφοντας σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν πάνω από τέσσερα χρόνια. Η αγορά περνά σε ζώνη όπου κάθε νέα κίνηση τιμών αποκτά βαρύτητα, καθώς η προσφορά αρχίζει να πιέζεται αισθητά. Ο βασικός παράγοντας βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Το Στενό του Ορμούζ παραμένει εκτός λειτουργίας, διακόπτοντας έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.

Η περιοχή του Περσικού Κόλπου καλύπτει περίπου το 9% της παγκόσμιας παραγωγής πρωτογενούς αλουμινίου, γεγονός που μετατρέπει κάθε διαταραχή σε άμεση πίεση στην παγκόσμια αγορά. Παράλληλα, το πρόβλημα επεκτείνεται και στην παραγωγή. Εγκαταστάσεις σε ΗΑΕ και Μπαχρέιν έχουν δεχθεί πλήγματα, περιορίζοντας τη διαθέσιμη δυναμικότητα.

Η αποκατάσταση αυτών των μονάδων απαιτεί χρόνο, με εκτιμήσεις να τοποθετούν την πλήρη επαναφορά ακόμη και σε ορίζοντα ενός έτους, σύμφωνα με την Emirates Global Aluminium.

Η τιμή πλέον ενσωματώνει όχι μόνο τη διαταραχή στις ροές, αλλά και τον κίνδυνο καθυστερημένης επιστροφής της παραγωγής, ανεβάζοντας το κόστος σε ολόκληρη τη βιομηχανική αλυσίδα. Διαγραμματικά η διακράτηση της ζώνης των 3.430 με 3.400 δολαρίων ανοίγει το δρόμο για τα ιστορικά υψηλά των 3.970 δολαρίων που είχε γράψει το Φλεβάρη του 2022 με την έναρξη του ρωσοουκρανικού πολέμου.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

April 26, 2026