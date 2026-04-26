wall-street:-Τα-αποτελέσματα-παίρνουν-το-τιμόνι

Η ένταση με το Ιράν περνά σε δεύτερη μοίρα για τα “βαριά” επενδυτικά χαρτοφυλάκια, τα οποία κινούνται με γνώμονα την αποτίμηση και τις προοπτικές κερδοφορίας, καθώς η εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας συγκεντρώνει τέτοια πυκνότητα ανακοινώσεων που αλλάζει τις ισορροπίες στη σκέψη των διαχειριστών. Το ημερολόγιο που αποτυπώνεται στην εικόνα δεν αφήνει περιθώρια χαλαρής στάσης: από τη Verizon στην εκκίνηση, μέχρι τη Visa, την Coca-Cola, την Airbus και τη Barclays, και στη συνέχεια το μεγάλο «κύμα» των Alphabet, Microsoft, Meta, Qualcomm, Deutsche Bank, Mercedes-Benz και Adidas, η αγορά περνά σε φάση συνεχούς αξιολόγησης εταιρικών επιδόσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι αποφάσεις για τα επιτόκια από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, την Τράπεζα του Καναδά και κυρίως τη Fed και την ΕΚΤ, με την αγορά να προεξοφλεί σταθερό κόστος χρήματος. Η συνέχεια δίνεται με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό σε Γερμανία και Ευρωζώνη, την πρώτη εκτίμηση ΑΕΠ στις ΗΠΑ και τις ανακοινώσεις από Apple, Eli Lilly, Mastercard και Exxon Mobil. Πρόκειται για ένα συμπιεσμένο σύνολο πληροφοριών που μεταφέρει το επίκεντρο στις αποτιμήσεις και στα περιθώρια κερδοφορίας. Σε ένα τέτοιο σκηνικό, οι αμερικανικοί θεσμικοί δύσκολα θα αποσπαστούν από γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν· η ροή κεφαλαίων ακολουθεί τους αριθμούς.

Στο διάγραμμα του S&P 500, η τελευταία ακολουθία συνεδριάσεων έχει αλλάξει τον τόνο της αγοράς. Η ανοδική διάσπαση της ζώνης των 6.740 μονάδων ενεργοποίησε ισχυρή εισροή κεφαλαίων και οδήγησε σε επιτάχυνση που κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά. Οι πρόσφατες εβδομαδιαίες αποτυπώσεις στα candlesticks κινούνται πλέον πάνω από την περιοχή των 7.000 μονάδων, επιβεβαιώνοντας ότι το επίπεδο αυτό μετατρέπεται σε ενδιάμεση βάση στήριξης.

Η κίνηση αυτή έχει τα χαρακτηριστικά ώθησης με ενδείξεις trend extension, με τους αγοραστές να διατηρούν τον έλεγχο όσο ο δείκτης κρατά επαφή με την περιοχή 6.740–6.800 μονάδων, εκεί όπου διέρχεται και ο κινητός των 21 εβδομάδων. Κάθε επιστροφή προς αυτά τα επίπεδα λειτουργεί ως σημείο επανατοποθέτησης.

Η επόμενη ζώνη προσφοράς εντοπίζεται στις 7.250 μονάδες. Εκεί θα κριθεί αν η αγορά έχει το βάθος να συνεχίσει την επέκταση ή αν θα επιλέξει φάση αποσυμπίεσης. Με τα εταιρικά αποτελέσματα να πέφτουν μαζικά στο ταμπλό και τη νομισματική πολιτική στο προσκήνιο, οι επόμενες συνεδριάσεις αποκτούν χαρακτήρα κατεύθυνσης για το επόμενο σκέλος της αγοράς.

Προχωράω στον νικητή της περασμένης εβδομάδος τον δείκτη PHLX Semiconductor Index (SOX) όπου περνά σε απάτητα μονοπάτια, διασπώντας για πρώτη φορά τις 10.000 μονάδες και ανοίγοντας πεδίο κίνησης προς την περιοχή των 11.000 μονάδων. Η ανοδική ακολουθία έχει λάβει διαστάσεις ρεκόρ, με τον δείκτη να καταγράφει πολυήμερο σερί ανόδου και συνολική κίνηση που υπερβαίνει το +40%, σε ένα από τα πιο ισχυρά ανοδικά κύματα που έχουν εμφανιστεί στον κλάδο. Η διαφοροποίηση αυτής της ανόδου βρίσκεται στη σύνθεσή της.

Η αγορά των ημιαγωγών δεν κινείται πλέον μόνο από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Οι μετοχές των analog chips περνούν δυναμικά μπροστά, με την Texas Instruments να καταγράφει άνοδο περίπου +17%, δίνοντας ώθηση σε εταιρείες όπως η ON Semiconductor και η Analog Devices, που ενισχύθηκαν επίσης σημαντικά. Η στροφή αυτή συνδέεται με προσδοκίες επαναφοράς της βιομηχανικής ζήτησης και σταδιακής βελτίωσης των κύκλων παραγωγής.

Παράλληλα, η πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ενεργή. Εταιρείες όπως η Marvell Technology και η Broadcom συνεχίζουν να ενισχύονται μέσω της ανάπτυξης custom chips και λύσεων οπτικών δικτύων, ενώ η επενδυτική κοινότητα επανατοποθετείται γύρω από τη βιωσιμότητα των δαπανών σε AI υποδομές. Η ευρύτερη εικόνα ενισχύεται και από τη βελτίωση στα θεμελιώδη των memory chips και την αναμενόμενη αύξηση επενδύσεων σε wafer-fab εξοπλισμό τα επόμενα χρόνια.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

April 26, 2026