    Έκπτωση 75% για το νέο AI model της DeepSeek

    Έκπτωση 75% στο νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης V4-Pro που λάνσαρε πρόσφατα προσφέρει η DeepSeek στους προγραμματιστές μέχρι τις 5 Μαΐου.

    Η κινεζική εταιρεία μειώνει επίσης τις τιμές για τα input cache hits σε ολόκληρη τη σειρά DeepSeek API στο 1/10 της αρχικής τιμής, όπως ανέφερε το Reuters.

    Την Παρασκευή, η DeepSeek κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο μοντέλο V4, το οποίο έχει προσαρμοστεί για την τεχνολογία τσιπ της Huawei.

    Το V4 διατίθεται σε δύο εκδόσεις: την πιο ισχυρή και ακριβότερη Pro και την φθηνότερη έκδοση Flash.

    Η έκδοση Pro ξεπερνά άλλα open-source μοντέλα σε benchmarks παγκόσμιας γνώσης, πίσω μόνο από την Google με τον κλειστό κώδικα Gemini-Pro-3.1.

    Σύμφωνα με την κινεζική startup, το μοντέλο V4 είναι ιδιαίτερο κατάλληλο για AI agent work, που μπορούν να εκτελέσουν πιο σύνθετες εργασίες από τα chatbots, αλλά απαιτούν μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ.

