Αλεξόπουλος:-«Τα-διυλιστήρια-στην-Ελλάδα-εξάγουν-προϊόντα-και-καλύπτουν-τις-ανάγκες-της-αγοράς»

Λόγω των διυλιστηρίων πετρελαίου που λειτουργούν στη χώρα μας, η Ελλάδα και η ευρύτερη περιοχή είναι αρκετά προστατευμένες από την κρίση στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Γιώργος Αλεξόπουλος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy στο Οικονομικό Forum των Δελφών 2026.

Με παραγωγική ικανότητα 550.000 βαρελιών την ημέρα, οι δυο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, η Helleniq Energy και η Motor Oil, εφοδιάζουν όλη την αγορά και εξάγουν περίπου το 60% της παραγωγής τους. Από αυτό το 60%, το 10% πηγαίνει στην υπόλοιπη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είπε ο κ. Αλεξόπουλος. «Αντί να αντιμετωπίζουμε έλλειψη, είμαστε σε θέση και εξάγουμε προϊόντα υψηλής ζήτησης, προϊόντα που αλλού αυτόν τον καιρό δεν είναι διαθέσιμα, εξαιτίας του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της Helleniq Energy, «σε παγκόσμιο επίπεδο, αν τα Στενά δεν ανοίξουν σύντομα, η έλλειψη θα γίνει αισθητή. Στην Ελλάδα, όμως, ακόμα και σε αυτό το σενάριο είμαστε καλυμμένοι».

Παράλληλα, εξήγησε ότι η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, γι’ αυτό είναι κρίσιμο να αξιοποιηθούν οι εγχώριοι πόροι που διαθέτει η χώρα. Ενδεικτικά ανάφερε ότι σε επίπεδο ΕΕ εισάγεται το 57% του συνολικού ενεργειακού μείγματος, ενώ στο φυσικό αέριο, ο αριθμός φτάνει στο90% , με το το ένα τρίτο αυτού να έρχεται από τη Νορβηγία. «Γι’ αυτό το τρέχον πρόγραμμα εξερεύνησης Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, θα είναι σημαντικό αν πετύχει», πρόσθεσε.

Τέλος, αναφερόμενος στην Ελλάδα, όπου η μεγαλύτερη πηγή LNG σήμερα είναι οι ΗΠΑ, έθεσε το ερώτημα, αν «μπορούμε να κάνουμε μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για την εισαγωγή αμερικανικού LNG». Το ρωσικό φυσικό αέριο τελειώνει του χρόνου και «η περιοχή μας είναι πιθανότατα η πιο εξαρτημένη περιοχή από το ρωσικό φυσικό αέριο». Έτσι, προέβλεψε ο κ. Αλεξόπουλος, «θα υπάρξει μεγάλη εισροή υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρίως αμερικανικού, αλλά όχι αποκλειστικά, για να καλυφθεί αυτό το κενό. Αλλά υπάρχουν εγγυήσεις ότι αυτές οι πολιτικές θα ισχύουν για τα επόμενα 15, 20 χρόνια;» Αυτή είναι η δέσμευση που πρέπει να αναλάβουν οι ενεργειακές εταιρείες και οι μεταφορείς, υπογράμμισε. «Δεν είναι απλώς ένα θέμα ασφάλειας εφοδιασμού, αλλά είναι και θέμα κόστους, επειδή σήμερα τα οικονομικά είναι αρκετά ευνοϊκά για το αμερικανικό LNG, να υγροποιηθεί, να αποσταλεί στην Ελλάδα, προς επαναεριοποίηση. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν είναι σίγουρο για αύριο». Γι αυτό η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στη διαφοροποίηση τόσο των πηγών όσο και των οδών ανεφοδιασμού, κατέληξε ο κ. Αλεξόπουλος.

Για τις διαφορές τα τελευταία 4 χρόνια σχετικά με το φυσικό αέριο, μίλησε ο Κωνσταντίνος Σιφναίος, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Gastrade. Η σταδιακή κατάργηση του Ρωσικού πετρελαίου «έχει δημιουργήσει ανασφάλεια», τόνισε ο κ. Σιφναίος, ενώ «δεν γνωρίζουμε ακόμα τι αντίκτυπο θα έχει η κρίση στο Ιράν». Ο κ. Σιφναίος δεν απέκλεισε οι τιμές να αυξηθούν περισσότερο. Σημαντικό είναι, κατέληξε, να υπάρχουν «οι σωστές υποδομές, διασυνδεσιμότητα, και η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πράξη».

Τη σημασία των μακροπρόθεσμων συμβολαίων σε καιρό κρίσης, έθεσε η υφυπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Θεοδώρα Γκεοργκίεβα. (Teodora Georgieva), δίνοντας ως παράδειγμα τη συμφωνία Βουλγαρίας-Αζερμπαϊτζάν. Επίσης η κ. Γκεοργκίεβα αναφέρθηκε στις επενδύσεις στο φυσικό αέριο που έγιναν στη Βουλγαρία το 2022.

«Η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο ενεργειακό σοκ στη βιομηχανία», υποστήριξε η Μαρία Σφερούτσα (Maria Sferruzza), διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΕΣΦΑ. Χρειάζεται να επενδύσει «στην ευελιξία και να αναπτύξει μια ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων», πρόσθεσε.

Στην καλή συνεργασία Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στάθηκε ο Κριστιάν Σιλβίου Μπουσόι (Cristian Silviu Bușoi), υπουργός Ενέργειας της Ρουμανίας. Επίσης, τόνισε τη σημασία μιας ενεργειακής ένωσης, «ως μία από τις λύσεις για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας».

«Ζούμε σε μια εξαιρετικά ασταθή αγορά, η οποία έχει πολύ χαμηλή προβλεψιμότητα», υπογράμμισε ο Βλάντιμιρ Μαλίνοβ (Vladimir Malinov), εκτελεστικός διευθυντής Bulgartransgas. Εστίασε στις υποδομές που ετοιμάζονται μαζί με τον Κάθετο Διάδρομο και ανέφερε, ότι χρειάζεται «ένας νέος τερματικός σταθμός FSRU στην Ελλάδα» και η απόφαση να παρθεί μέχρι το τέλος του έτους «για να ανταποκριθούμε σωστά στη ζήτηση της αγοράς».

