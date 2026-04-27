Ανδρουλάκης-για-υπόθεση-υποκλοπών:-«Έχουμε-εκτροπή-και-υπονόμευση-της-διάκρισης-εξουσιών»

«Η ηγεσία του Αρείου Πάγου προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της δικαιοσύνης. Με την απόφαση αυτή κακοποιείται το αίσθημα του δικαίου στο βωμό παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του Μεγάρου Μαξίμου με έναν απόστρατο αξιωματικό που εκβιάζει δημοσίως τον πρωθυπουργό», ήταν οι πρώτες κουβέντες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, κατά την έκτακτη Συνέντευξη Τύπου με αφορμή την άρνηση του Αρείου Πάγου να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, παρά τα νέα στοιχεία που βγήκαν στην επιφάνεια. Δε δίστασε στη συνέχεια να δώσει διάσταση εκτροπής του πολιτεύματος στην υπόθεση, υποστηρίζοντας πως υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση εξουσιών, σε μία προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να μείνει με κάθε τρόπο στην εξουσία.

«Παίχτηκε ένα ακόμη επεισόδιο της απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών. Η ηγεσία της δικαιοσύνης αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη. Δεν κάλεσε τον κ. Ντίλιαν για να προσκομίσει τα στοιχεία, στα οποία ο ίδιος αναφέρθηκε, λέγοντας πως το λογισμικό πωλείται μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες. Δεν έκαναν το ελάχιστο καθήκον τους, αρνήθηκαν την έρευνα.

Για την εξουσία του Αρείου Πάγου δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπίας για εκείνους που κάρφωσαν το pretador στους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και στη μισή κυβέρνηση. Ας το αξιολογήσει αυτό ο ελληνικός λαός, διότι και οι κρίνοντες, κρίνονται.

Ποιο είναι το επόμενο στάδιο διαπραγμάτευσης; Η αλλαγή του ποινικού κώδικα για να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές του παρακράτους και να γλυτώσουν κάποιοι τη φυλακή;

Πλέον δεν μας εκπλήσσει τίποτα. Από ένα βαθιά διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας και έναν πρωθυπουργό, που όσο μένει ως πρωθυπουργός, διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα για να αναπνεύσει η δημοκρατία. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να φέρει την κάθαρση και να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου.

Γι’ αυτό, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τις επόμενες μέρες, θα πάρει πρωτοβουλία και θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Καλώ τα υπόλοιπα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημα. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί. Η ποιότητα δημοκρατίας για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα, αλλά ένα κεντρικό ζήτημα που αφορά το μέλλον του ελληνικού λαού, το μέλλον των παιδιών μας. Γι’ αυτό, ζητώ μπροστά σε αυτή την παρακμή, να τοποθετηθεί όχι μόνο ο νομικός κόσμος της χώρας, που έχει χρέος να το κάνει άμεσα σε κάθε επίπεδο, αλλά και η ίδια η κοινωνία των πολιτών και όλες οι οργανωμένες εκφράσεις της κοινωνίας. Και η τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι έχουν χρέος να τοποθετηθούν γι’ αυτή την παρακμή. Οι επόμενες εκλογές είναι πολύ κρίσιμες για τους θεσμούς. Πρέπει επιτέλους να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας της δικαιοσύνης με τον εκάστοτε πρωθυπουργό και την εκάστοτε κυβέρνηση.

Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στην παρακμή και στην απαξίωση του κράτους δικαίου. Έχουμε χρέος όλοι να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και πολιτικά θα πάρουμε όλες τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε.

Εμείς ούτε εκβιάσαμε δικαστές, ούτε οργανώσαμε δολοφονία χαρακτήρα δικαστών. Εμείς κρίνουμε απλά τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν επιτεθήκαμε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Μην ψάχνει κανείς συμψηφισμούς. Δεν προβαίνουμε σε πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας και προηγούμενων κυβερνήσεων».

