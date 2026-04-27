«Αρέσουμε-ο-ένας-στον-άλλον,-σωστά;»:-Πεζοναύτης-στη-Βρετανία-κατηγορείται-ότι-βίασε-γυναίκα-μέσα-σε-στρατιωτική-βάση

Κατηγορούμενος για τον βιασμό μια γυναίκας είναι 47χρονος πεζοναύτης αξιωματικός στη Βρετανία, που φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά σε γυναίκα σε στρατιωτική βάση στο Ντόρσετ στις 24 Νοεμβρίου του 2023.

Σύμφωνα με τη Mirror, πρόκειται για τον Ρίκι Σέπερντ ο οποίος κατηγορείται για βιασμό, απόπειρα βιασμού, διείσδυση χωρίς συναίνεση και σεξουαλική επίθεση, σε περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση στη βρετανική πόλη.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της δίκης, ο κατηγορούμενος γνώρισε την καταγγέλλουσα όταν εκείνη διασκέδαζε σε μπαρ αξιωματικών εντός της βάσης. Όπως κατέθεσε, η γυναίκα είχε αποφασίσει να κοιμηθεί σε έναν καναπέ στον χώρο και είχε ενημερώσει τον Σέπερντ πριν εκείνος αποχωρήσει από το μπαρ.

«Ναι, αλλά θέλω απλώς να κοιμηθώ»

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος της έστειλε μήνυμα μέσω WhatsApp για να της πει «καληνύχτα», με την ίδια να απαντά ότι σκόπευε να επιστρέψει στο σπίτι της. Εκείνος, ωστόσο, της πρότεινε να μείνει μαζί του, αναγνωρίζοντας αρχικά ότι η πρόταση ήταν τολμηρή. Ακολούθως της έστειλε νέο μήνυμα γράφοντας: «Αρέσουμε ο ένας στον άλλον, σωστά;», με την καταγγέλλουσα να απαντά: «Ναι, αλλά θέλω απλώς να κοιμηθώ».

Ο Σέπερντ επέμεινε, προτείνοντάς της να κοιμηθεί στο κρεβάτι του, με την ίδια να ανταποκρίνεται: «Εντάξει, αλλά θέλω πραγματικά μόνο να κοιμηθώ». Ο εισαγγελέας σημείωσε ότι ο κατηγορούμενος της έδωσε οδηγίες για να φτάσει στο δωμάτιό του.

«Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα»

Όταν η γυναίκα έφτασε εκεί, ο Σέπερντ της άνοιξε την πόρτα φορώντας πουκάμισο και παντελόνι και της προσέφερε μπύρα, την οποία εκείνη αρνήθηκε. Σύμφωνα με την κατάθεση, η γυναίκα ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα», ενώ στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα της, συμπεριλαμβανομένων των εσωρούχων της, και ξάπλωσε στην άκρη του κρεβατιού.

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος άρχισε να τρίβεται πάνω της, με την ίδια να του λέει ότι είχε πρωινό ξύπνημα και να επαναλαμβάνει: «Ευχαριστώ, αλλά όχι». Παρά ταύτα, ο Σέπερντ φέρεται να άγγιξε το στήθος της και να έκανε επανειλημμένες προσπάθειες να συνευρεθεί μαζί της, δείχνοντας, σύμφωνα με την κατάθεση, ότι ήταν «αποφασισμένος» στο να κάνει σεξ.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι «πάγωσε», καθώς δεν γνώριζε πώς να αντιδράσει ή ποιοι βρίσκονταν κοντά και πώς θα αντιδρούσαν. «Ήταν σαν να μην άκουγε, παρότι του έλεγα “όχι, δεν θέλω”», ανέφερε ο εισαγγελέας.

«Της ζήτησε να του κάνει στοματικό σεξ»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο κατηγορούμενος ζήτησε από την καταγγέλλουσα να προβεί σε στοματικό σεξ, με την ίδια να απαντά ότι αν επιχειρούσε κάτι τέτοιο θα αντιδρούσε βίαια.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δύο φέρονται να αποκοιμήθηκαν, ωστόσο τις πρώτες πρωινές ώρες ο Σέπερντ επιχείρησε εκ νέου να συνευρεθεί μαζί της, κρατώντας την κάτω. Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, όσο εκείνη αντιστεκόταν και έλεγε «όχι», εκείνος φαινόταν να διεγείρεται περισσότερο. Η γυναίκα κατέθεσε ότι τελικά υπέκυψε «για να τελειώσει όλο αυτό», κάτι που, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, δεν συνιστά συναίνεση. Παρά το γεγονός ότι του ζήτησε να σταματήσει, εκείνος συνέχισε.

Το επόμενο πρωί, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε ευδιάθετος και ομιλητικός, οδηγώντας την γυναίκα στο αυτοκίνητό της.

«Όχι, σταμάτα»

Ο εισαγγελέας τόνισε, επίσης, στο δικαστήριο ότι πρόκειται για υπόθεση όπου ο κατηγορούμενος «αγνόησε πλήρως μια γυναίκα που έλεγε “όχι, όχι, σταμάτα” και συνέχισε αδιαφορώντας».