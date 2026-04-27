Αύξηση-επιβατών-12,5%-στα-24-αεροδρόμια-της-ΥΠΑ-το-α΄-3μηνο-2026

Άνοδο 12,5% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ το πρώτο δίμηνο του 2026, σε σχέση με το 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνο, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίο, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθο, Κύθηρα, Μήλο, Σκύρο, Νέα Αγχίαλο, Πάρο, Σύρο, Άραξο, Νάξο, Κάλυμνο, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσο, Λέρο, Σητεία), το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 ανήλθε στους 769.866 επιβάτες, έναντι 684.400 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τον Μάρτιο

Ο περασμένος μήνας, Μάρτιος του 2026, παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 16,8%, συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο επιβατικής κίνησης 18,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Διακινήθηκαν 189.317 επιβάτες, έναντι 159.308 πέρυσι.

Στα 39 αεροδρόμια

Την ίδια ώρα, αύξηση 7,6% καταγράφηκε στην επιβατική κίνηση για το πρώτο τρίμηνο του 2026 στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 Fraport Greece, ΔΑΑ) που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, έφθασε σε 9.282.984, έναντι 8.624.002 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 6,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 80.122 πτήσεις, έναντι 75.038 πτήσεων πέρυσι.