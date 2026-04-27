Βορίδης-στον-ΣΚΑΪ:-Το-μόνο-που-άκουσα-από-την-Κοβέσι-ήταν-πολιτικές-τοποθετήσεις-αντί-για-νομική-συζήτηση

Εντυπωσιακό χαρακτήρισε ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης το ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι «αρχίζει και κάνει πολιτικές τοποθετήσεις», με αφορμή τα όσα η ίδια ανέφερε από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών την περασμένη εβδομάδα. Όπως είπε, αυτό αποκαλύπτει κάτι για την κ. Κοβέσι και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον ρόλο της «Αντιλαμμβάνεται τον ρόλο της ως πολιτικό καταλύτη και όχι ως έναν Εισαγγελέα. Υπό το πρόσχημα και με αφορμή την αντιμετώπιση της διαφθοράς, γίνονται πολιτικές τοποθετήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός.

«Νομική συζήτηση δεν άκουσα, παρά μόνο πολιτικές τοποθετήσεις. Θέλω νομικά λοιπόν ένας να μου εξηγήσει πώς η διαβίβαση ενός αιτήματος πολίτη είναι αξιόποινη πράξη», πρόσθεσε αμέσως μετά.

«Εγώ μετά από εδώ έχω συναντήσεις στο γραφείο μου με πολίτες της Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι θα μου θέσουν ζητήματα που τους απασχολούν. Αν έρθει η κ. Κοβέσι και μου πει ότι αυτό δεν είναι ορθολογικό, ο ορθολογισμός είναι κάτι ξέρετε που κάποιες στιγμές είναι εξαιρετικά ανεπιεικής. Δεν έχουν όλοι οι πολίτες την ίδια ανάγκη και την ίδια ικανότητα να υπομένουν τις καθυστερήσεις. Σε ορισμένους μάλιστα έχει βαρύτατη συνέπεια η καθυστέρηση».

Και κατέληξε λέγοντας:

«Θεωρώ απολύτως απαράδεκτο να μου λέει κάποιος ότι έχω ηθική αυτουργία, δηλαδή με πειθώ και φορτικότητα κατέπεισα κάποιο Όργανο της Διοίκησης να κάνει παράνομη πράξη επειδή του διαβίβασα κάποιο αίτημα ενός πολίτη».

