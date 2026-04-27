Β.-Κορκίδης:-Μέτρα-που-προσθέτουν-στην-οικονομία

Αναμφισβήτητα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, σε συνέχεια των πρόσφατων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης στην προστασία της κοινωνίας και ιδίως των ευάλωτων οικονομικά ομάδων.

Η άποψη του Βασίλη Κορκίδη, προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

Η αξιοποίηση μέρους του υπερπλεονάσματος επιστρέφει στην κοινωνία ως δίκαιο «μέρισμα», εντός του πλαισίου των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιτρέπουν στοχευμένες παρεμβάσεις έως το 0,3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Μέτρα που αποφασίστηκαν ως άμυνα στις συνέπειες από τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο. Ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται σαφώς δεν μπορεί υπό τις παρούσες συνθήκες να μένει ανεκμετάλλευτος, αλλά πρέπει να κατευθύνεται με κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση θα πρέπει να προετοιμάσει το επόμενο βήμα. Εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις συνεχίσουν να μας επιφέρουν ανατροπές, θα πρέπει να αναμένεται και άλλη ενδιάμεση δέσμη προσωρινών μέτρων πριν από τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο, που όμως θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό μόνιμων μέτρων ανακούφισης νοικοκυριών, αλλά και γενικότερα στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Στο επίκεντρο των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, ευελπιστούμε ότι θα βρεθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με παρεμβάσεις που θα ενισχύουν τη ρευστότητα, θα στηρίζουν την ανάπτυξη και θα προωθούν ουσιαστικές φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και στα νομικά πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι το τέλος επιτηδεύματος έχει ήδη καταργηθεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να δούμε εάν τελικά θα υπάρξει περαιτέρω μείωση του φορολογικού συντελεστή των νομικών προσώπων και φυσικά μένει να φανεί εάν θα γίνουν νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

Επίσης ένα μεγάλο θέμα για τις επιχειρήσεις αποτελεί το μισθολογικό κόστος. Μια ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά τουλάχιστον μία ποσοστιαία μονάδα, είναι κάτι που θα ελαφρύνει τις επιχειρήσεις, αλλά θα ωφελήσει και τους εργαζομένους καθώς κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν εμμέσως και οι μισθοί.

Βεβαίως θα περιμένουμε στο επόμενο διάστημα να συνυπολογίσουμε και τις καθυστερημένες φοροελαφρύνσεις της «εργαλειοθήκης» που ακόμα σχεδιάζει και μελετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κρίσιμο τομέα του ενεργειακού κόστους. Σε ό,τι αφορά τα έκτακτα μέτρα, γνωρίζουμε πως κανένα οικονομικό μέτρο σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, αλλά μόνο να τις περιορίσει.

Η χώρα έχει ανάγκη και από μέτρα που προσθέτουν στην οικονομία και συμβάλλουν στην ανάπτυξή της και στη δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων απασχόλησης. Οσο αναγκαία είναι η έκτακτη επιδοματική πολιτική τόσο αναγκαία είναι η στήριξη των επιχειρήσεων για τη βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη της οικονομίας.