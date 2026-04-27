Γερμανία:-Αύξηση-του-περιθωρίου-κέρδους-των-εταιριών-καυσίμων-έφερε-αμφιλεγόμενο-μέτρο-για-τις-τιμές-στα-πρατήρια

Το μέτρο που προβλέπει ότι τα πρατήρια βενζίνης στη Γερμανία επιτρέπεται να αυξάνουν την τιμή της βενζίνης μόνο μια φορά την ημέρα έχει αυξήσει τελικά το περιθώριο κέρδους των εταιριών πετρελαίου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα σχετικής μελέτης του Κέντρου Λάιμπνιτς για λογαριασμό των Ινστιτούτων ZEW του Μάνχαϊμ και DICE του Ντίσελντορφ.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το μέτρο που ελήφθη πρόσφατα για την συγκράτηση των τιμών καυσίμων έχει αποφέρει επιπλέον κέρδη για τις εταιρίες πετρελαίου. Συγκεκριμένα, για την premium βενζίνη, το περιθώριο κέρδους ήταν κατά μέσο όρο 6 σεντς ανά λίτρο υψηλότερο τις δύο πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του μέτρου, σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες. «Το πακέτο μέτρων δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των τιμών. Τα περιθώρια κέρδους – ειδικά για τη βενζίνη – έχουν αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε η Λεόνα Γιουνγκ από το Ινστιτούτο DICE, ενώ ο Γιάκομπ Σίλντκνεχτ του ZEW επισήμανε ότι η αύξηση για το ντίζελ δεν έχει ακόμη ποσοτικοποιηθεί αξιόπιστα, δήλωσε ωστόσο ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ακολουθείται η ίδια τάση.

Η έκταση των επιπτώσεων εξαρτάται από την περιοχή και από το μέγεθος του πρατηρίου: Οι μεγαλύτερες αυξήσεις περιθωρίου κέρδους διαπιστώθηκαν στις μικρότερες αλυσίδες και στους ανεξάρτητους παρόχους, ανέφεραν οι ερευνητές. «Αυτή η διαφορά δείχνει ότι το μέτρο δεν έχει ομοιόμορφο αποτέλεσμα, αλλά σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη δομή της αγοράς και από την ένταση του ανταγωνισμού», εξήγησε ο διευθυντής του DICE Γιούστους Χάουκαπ και πρόσθεσε ότι, ειδικά οι μεγαλύτερες εταιρίες αυξάνουν λιγότερο τα περιθώρια κέρδους τους επειδή, ως κυρίαρχοι παράγοντες της αγοράς, είναι πιο πιθανό να γίνουν αντικείμενο ελέγχου για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Οι επιπτώσεις είναι επίσης εντονότερες στη νότια Γερμανία, με τους ερευνητές να εξηγούν ότι το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα των πολιτών σε αυτές τις περιοχές επιτρέπει και μεγαλύτερη προθυμία πληρωμής και επομένως μεγαλύτερη προσαρμογή των τιμών.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα τιμών από τη Μονάδα Διαφάνειας Αγοράς Καυσίμων για πετρελαϊκά προϊόντα κατά τη διάρκεια 14 ημερών πριν και μετά τη λήψη του μέτρου. Για τον υπολογισμό του περιθωρίου κέρδους οι ερευνητές συνέκριναν τις καθαρές τιμές με τις τιμές χονδρικής από την ευρωπαϊκή εμπορική περιοχή Άμστερνταμ-Ρότερνταμ-Αμβέρσας.

Η Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου ADAC είχε πάντως ήδη προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο οι εταιρίες πετρελαίου να αντιδράσουν στη μειωμένη ευελιξία με υψηλότερα ασφάλιστρα. Σύμφωνα με την ADAC, τα καύσιμα είναι φθηνότερα λίγο πριν από τις 12, ενώ, όπως αναφέρει στο ZDF o οικονομολόγος Γεργκ Ρόχολ, οι καταναλωτές έχουν αντιδράσει έξυπνα, περιορίζοντας τη χρήση του αυτοκινήτου.

Την 1η Μαΐου θα τεθεί σε εφαρμογή και η έκπτωση στους φόρους των καυσίμων κατά περίπου 17 σεντς/ανά λίτρο, με τις εταιρίες πετρελαίου να δηλώνουν ότι θα μετακυλίσουν το όφελος εξ ολοκλήρου στους πελάτες τους.

- – ΜΠΕ