Επειδή πλούτος δεν είναι μόνο το ΑΕΠ: Οι πλουσιότερες χώρες του 2026… αλλιώς- Εκτός δεκάδας Γερμανία – ΗΠΑ – Πού (δεν) είναι η Ελλάδα

Οι δείκτες μέτρησης των «πλουσιότερων χωρών» μπορεί να είναι παραπλανητικοί. Αυτό που σημαίνει να είσαι «πλούσιος», δεν ορίζεται πλέον μόνο από την παραγωγή – αλλά από το πόσο ευρέως μοιράζεται αυτός ο πλούτος.

Ο Δείκτης Ευημερίας HelloSafe 2026 – που εξετάζει το εισόδημα, το ΑΕΠ και τον τρόπο με τον οποίο ο πλούτος μεταφράζεται σε ποιότητα ζωής, κοινωνική συνοχή και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη – δεν τοποθετεί τις ΗΠΑ, τη Γερμανία ή τη Γαλλία στην πρώτη δεκάδα των πλούσιων χωρών του πλανήτη.

«Το να είσαι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο δεν έχει να κάνει μόνο με το να παράγεις πολλά», αναφέρει η ανάλυση της πλατφόρμας σύγκρισης χρηματοοικονομικών συναλλαγών HelloSafe. «Μετριέται από το πώς αυτός ο πλούτος μεταφράζεται συγκεκριμένα στην καθημερινή ζωή του απλού πολίτη. Για το 2026, η “σωστή” απάντηση βρίσκεται στη Νορβηγία».

Η ομάδα υποστηρίζει ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ από μόνο του μπορεί να στρεβλώσει τις συγκρίσεις, καθώς υποθέτει ότι η εθνική παραγωγή κατανέμεται ομοιόμορφα στον πληθυσμό.

Η Ιρλανδία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανέρχεται σε περίπου 150.000 δολάρια σε όρους αγοραστικής δύναμης, αλλά μεγάλο μέρος αυτού οφείλεται σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Apple, η Google και η Pfizer. Το χάσμα μεταξύ της παραγόμενης αξίας και του εισοδήματος των νοικοκυριών εκτιμάται σε περίπου 70.000 δολάρια ανά άτομο.

Οι δείκτες που εξετάζονται

Ξεπερνώντας αυτούς τους περιορισμούς, ο «Δείκτης Ευημερίας» της HelloSafe κατατάσσει περισσότερες από 50 χώρες βάσει ενός συνδυασμού δεικτών και με ανώτατο όριο βαθμολογίας 100.

Βασίζεται σε δεδομένα από το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα, το UNDP, τη Eurostat και τον ΟΟΣΑ, ενσωματώνοντας το εισόδημα, την ανισότητα και τους ευρύτερους κοινωνικούς δείκτες σε ένα ενιαίο μέτρο ευημερίας.

Σε αυτή τη βάση, η Ευρώπη κυριαρχεί, με τις πέντε πλουσιότερες χώρες στην κορυφή της κατάταξης να είναι ευρωπαικές.

Η παγκόσμια κατάταξη

Οι μικρές χώρες περνούν μπροστά

Η Νορβηγία ηγείται του πίνακα, υποστηριζόμενη από το υψηλότερο ΑΕΕ στον κόσμο (Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα, το συνολικό εισόδημα που κερδίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μιας χώρας, συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος που κερδίζεται στο εξωτερικό) και ένα ιδιαίτερα ισορροπημένο κοινωνικό μοντέλο.

Η Ιρλανδία είναι δεύτερη, με υψηλά πραγματικά εισοδήματα παρά το διογκωμένο ΑΕΠ. Το Λουξεμβούργο είναι τρίτο, υποχωρώντας από την πρώτη θέση για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε ο δείκτης.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι χώρες αυτές συνδυάζουν ισχυρές οικονομικές επιδόσεις με μερικούς από τους καλύτερους κοινωνικούς δείκτες παγκοσμίως.

Υψηλές επιδόσεις παρουσιάζει η Ισλανδία, η οποία κατατάσσεται στην πέμπτη θέση, υποστηριζόμενη από ισχυρούς δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης και χαμηλά επίπεδα σχετικής φτώχειας.

Η Σιγκαπούρη, αντίθετα, σημειώνει υψηλή βαθμολογία στο εισόδημα, αλλά συγκρατείται από την υψηλότερη ανισότητα.

Εκτός Ευρώπης, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται στην 17η θέση, αντικατοπτρίζοντας την οικονομική ισχύ παράλληλα με την υψηλή ανισότητα και τη σχετική φτώχεια.

Η Γαλλία βρίσκεται στην 20ή θέση, ακριβώς πίσω από την Τσεχική Δημοκρατία, η οποία επωφελείται από μια από τις πιο ισότιμες κατανομές εισοδήματος στην Ευρώπη και από ένα χαμηλό ποσοστό σχετικής φτώχειας.

Η Ευρώπη, και η Ελλάδα

Στο κατώτερο άκρο του ευρωπαϊκού πίνακα, χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Εσθονία λόγω χαμηλότερων εισοδηματικών επιπέδων και, στην περίπτωση της Ισπανίας, υψηλότερης σχετικής φτώχειας. Στην 20άδα δεν υπάρχει πάντως καθόλου η Ελλάδα

Η κατάταξη 20 Ευρωπαικών χωρών

Στις άλλες ηπείρους

Εκτός Ευρώπης, οι Σεϋχέλλες καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στην Αφρική, λόγω του υψηλότερου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ηπείρου, των ισχυρών βαθμολογιών ανθρώπινης ανάπτυξης και της σχετικά περιορισμένης ανισότητας. Ακολουθούν ο Μαυρίκιος και η Αλγερία.

Στη Λατινική Αμερική, η Ουρουγουάη βρίσκεται για πρώτη φορά στην κορυφή της κατάταξης, με το υψηλότερο ΑΕΕ της περιοχής, τη χαμηλότερη φτώχεια και την πιο ισότιμη κατανομή του εισοδήματος. Ακολουθούν η Χιλή και ο Παναμάς.

Στην Ασία, η Σιγκαπούρη προηγείται, ακολουθούμενη από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.