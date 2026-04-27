Επ. Ανταγωνισμού: Έγκριση απόκτησης των Σχολών Δέλτα από την Deca Investments και τον Ι. Καρανταλή

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την απόκτηση κοινού ελέγχου στις ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ από τη DECA INVESTMENTS και τον επιχειρηματία Ι. Καρανταλή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «Στις 23 Απριλίου 2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 907/2026 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την απόκτηση κοινού ελέγχου από τον Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων « Diorama Investments II RAIF, S.C.A. », τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «Deca Investments Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων », και τον Ι. Καρανταλή, επί της εταιρείας με την επωνυμία «Σχολές Δέλτα Βορείου Ελλάδος Α.Ε.» (Σχολές Δέλτα) κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011.

H συγκέντρωση αφορά α) στην αγορά παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) και β) στην αγορά παροχής υπηρεσιών μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης μέσω Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ). Η Επιτροπή έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, καθώς δεν προκύπτουν οριζόντιες ή κάθετες ή/και διαγώνιες επικαλύψεις».