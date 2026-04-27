Η Αθήνα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής συζήτησης – Το μήνυμα Πιερρακάκη

Στην Αθήνα στρέφεται το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής οικονομικής κοινότητας, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος συνδιοργανώνουν, για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, την άτυπη συνεδρίαση της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (EFC).

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στις 27 και 28 Απριλίου 2026 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έναν χώρο-σύμβολο της σύγχρονης Αθήνας.

Μήνυμα συνεργασίας και ευρωπαϊκής σύγκλισης

Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων.

Στην ομιλία του, ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη μεταμόρφωση της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Όπως σημείωσε, η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της κρίσης, καταγράφοντας πλέον ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, με πρωτογενές πλεόνασμα που αγγίζει το 4,9%, χαμηλή ανεργία και σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία του «κοινωνικού κεφαλαίου» και της εμπιστοσύνης, επισημαίνοντας ότι αυτά αποτέλεσαν διαχρονικά αδύναμο σημείο για την Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα για τον ευρωπαϊκό Νότο.

Η Ελλάδα ως παράδειγμα μεταρρυθμίσεων

Ο υπουργός τόνισε ότι η πρόοδος της χώρας δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συντονισμένων μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στη λειτουργία του κράτους. «Κάναμε όσα δεν είχαν γίνει για δεκαετίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία αυτή αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και εταίρους.

Η εμπειρία της Ελλάδας, όπως σημείωσε, μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός για την Ευρώπη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για ταχύτερη υλοποίηση κοινών πολιτικών είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Προκλήσεις και εκκρεμότητες στην ευρωπαϊκή ατζέντα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη προώθησης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και της Τραπεζικής Ένωσης, δύο πρωτοβουλιών που παραμένουν σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια. Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι, παρά τη γενική συμφωνία σε επίπεδο αρχών, εξακολουθούν να υπάρχουν εθνικές επιφυλάξεις που καθυστερούν την πρόοδο.

Κάλεσε, μάλιστα, τα μέλη της επιτροπής να επικεντρωθούν στα σημεία όπου μπορεί να επιτευχθεί ταχύτερη σύγκλιση, δίνοντας προτεραιότητα σε ρεαλιστικά και άμεσα υλοποιήσιμα μέτρα.

Νέες προκλήσεις: ενέργεια και τεχνητή νοημοσύνη

Πέρα από τα διαχρονικά ζητήματα, ο υπουργός ανέδειξε και νέες προκλήσεις που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή οικονομία, όπως η ενεργειακή αστάθεια, οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο αντίκτυπός τους στον πληθωρισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη στερείται ακόμη μιας συνεκτικής στρατηγικής στον τομέα της τεχνολογίας. Όπως τόνισε, οι αποφάσεις για επενδύσεις και χρηματοδότηση συνδέονται άμεσα με την τεχνολογική κατεύθυνση της ηπείρου και δεν μπορούν να λαμβάνονται αποσπασματικά.

Διεθνής συμμετοχή και στόχοι της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και άλλων θεσμών. Στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων για κρίσιμα ζητήματα οικονομικής πολιτικής και η ενίσχυση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εργασίες επικεντρώνονται στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στη διαμόρφωση κοινών προσεγγίσεων, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό πυρήνα

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί και επίσημο δείπνο, με χαιρετισμούς από τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Η φιλοξενία της συνεδρίασης στην Αθήνα επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές οικονομικές εξελίξεις και αναδεικνύει τη συμβολή της στη διαμόρφωση πολιτικών και στη strengthening της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Όπως κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης, η Ευρώπη καλείται να περάσει από τη στρατηγική στην υλοποίηση — και η στιγμή για αποφάσεις είναι τώρα.