Η-ιρανική-πρεσβεία-στο-Λονδίνο-ενθαρρύνει-Ιρανούς-πολίτες-στη-Βρετανία-να-γραφτούν-σε-πρόγραμμα-«Θυσίας-Ζωής»

Έντονη ανησυχία στις βρετανικές αρχές και στην ιρανική διασπορά προκαλεί ανάρτηση της πρεσβείας της Ιράν στο Λονδίνο, με την οποία καλούνται Ιρανοί που ζουν στη Βρετανία να εγγραφούν σε επίσημο πρόγραμμα «θυσίας ζωής», εγείροντας ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, αξιωματούχοι του ιρανικού προξενείου ανήρτησαν μήνυμα με το οποίο ενθαρρύνουν «υπερήφανους Ιρανούς συμπατριώτες που διαμένουν στη Βρετανία» να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Jan Fada» – όρος που μεταφράζεται ως «θυσία ζωής».

Στο μήνυμα γίνεται έκκληση προς «όλα τα γενναία και ευγενή παιδιά του Ιράν» που διαθέτουν «επιθυμία για την υπεράσπιση της πατρίδας» να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ως ένδειξη «αλληλεγγύης, πίστης και εθνικού ζήλου».

«Ας δώσουμε όλοι τα σώματά μας για να θυσιαστούν»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το περιεχόμενο της ανάρτησης, η οποία δημοσιεύθηκε στα φαρσί στο επίσημο κανάλι της πρεσβείας στην πλατφόρμα Telegram και αναφέρει: «Ας δώσουμε όλοι, μέχρι ενός, τα σώματά μας για να θυσιαστούν· γιατί είναι προτιμότερο από το να παραδώσουμε τη χώρα μας στον εχθρό».

Το πρόγραμμα «Jan Fada» ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα, με εκπρόσωπο της πρεσβείας να υποστηρίζει ότι «δεν προωθεί καμία μορφή εχθρότητας». Ωστόσο, παρόμοια πρωτοβουλία από την ιρανική πρεσβεία στην Καμπέρα ερευνάται ήδη από τις αυστραλιανές αρχές, ενώ ειδικοί σε θέματα ασφάλειας προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους.

«Είναι τρομακτικό το γεγονός ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε βρετανικό έδαφος»

Ο Ρότζερ ΜακΜίλαν, πρώην διευθυντής ασφαλείας του τηλεοπτικού δικτύου Iran International, δήλωσε: «Είναι τρομακτικό το γεγονός ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε βρετανικό έδαφος. Πρόκειται για προσπάθεια διαδικτυακής ριζοσπαστικοποίησης ανθρώπων που ενδέχεται να πειστούν να προβούν σε ενέργειες υπέρ της Ισλαμικής Δημοκρατίας εντός του Ηνωμένου Βασιλείου».

Όπως επισήμανε, η απειλή είναι «σημαντική για την ασφάλεια και τον τρόπο ζωής μας», καθώς, όπως είπε, «πρόκειται για μέθοδο εντοπισμού όσων υποστηρίζουν το καθεστώς, όχι για επιστροφή τους στο Ιράν αλλά για δράση εντός της Βρετανίας».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι το ενδιαφέρον του καθεστώτος δεν περιορίζεται μόνο σε Ιρανούς πολίτες, αλλά ενδέχεται να επεκτείνεται σε οποιονδήποτε θα μπορούσε να λειτουργήσει ως υποστηρικτής. «Πρόκειται για κλιμάκωση που προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Δεν προσπαθούν καν να είναι διακριτικοί», ανέφερε.

Να χαρακτηριστούν τρομοκρατική οργάνωση οι Φρουροί της Επανάστασης

Από την πλευρά του, ο δρ. Ναντέχ Φάλα από την οργάνωση Iranian Human Rights & Allies χαρακτήρισε την εξέλιξη «καμπανάκι κινδύνου» για το Ηνωμένο Βασίλειο, καλώντας την κυβέρνηση να χαρακτηρίσει επίσημα ως τρομοκρατική οργάνωση τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Όπως τόνισε, το IRGC «επιχειρεί ενεργά να ριζοσπαστικοποιήσει, να στρατολογήσει και να ασκήσει επιρροή» εντός βρετανικού εδάφους, προσθέτοντας: «Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο και βαθιά ανησυχητικό. Το καθεστώς του Ιράν έχει ήδη στοχοποιήσει άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού – αυτή είναι απλώς η πιο πρόσφατη και προκλητική εκδήλωση αυτής της δραστηριότητας».

Η ανάρτηση παρέπεμπε τους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπου μπορούσαν να εγγραφούν στο πρόγραμμα μέσω του συστήματος Mikhak – της επίσημης πλατφόρμας προξενικών υπηρεσιών που χρησιμοποιείται για διαδικασίες όπως η έκδοση διαβατηρίων, η καταγραφή γάμων ή γεννήσεων και οι συναλλαγές ακινήτων.

«Η Jan Fada δεν προωθεί καμιά μορφή εχθρότητας»

Οι εξελίξεις εντείνονται σε ένα ήδη τεταμένο περιβάλλον, καθώς οι αρχές εξετάζουν πιθανή σύνδεση του Ιράν με επίθεση κατά εβραϊκών ασθενοφόρων στο Λονδίνο τον προηγούμενο μήνα, ενώ η ισλαμιστική οργάνωση Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), που φέρεται να συνδέεται με την Τεχεράνη, ανέλαβε την ευθύνη για εμπρησμό σε συναγωγή στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Σημειώνεται ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δεσμεύθηκε πρόσφατα να εντάξει τους Φρουρούς της Επανάστασης στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων, ευθυγραμμίζοντας τη χώρα με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, ωστόσο η σχετική νομοθεσία δεν έχει ακόμη προωθηθεί.

Εκπρόσωπος της ιρανικής πρεσβείας στο Λονδίνο υποστήριξε ότι «οι Ιρανοί σε όλο τον κόσμο ενδιαφέρονται βαθιά για την πατρίδα τους και την προστασία της εδαφικής της ακεραιότητας» και πρόσθεσε ότι η πλατφόρμα «Jan Fada» «απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να στηρίξουν και να υπερασπιστούν τη χώρα τους, χωρίς να προωθεί καμία μορφή εχθρότητας».

Όπως σημείωσε, «οι αντίθετοι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και προκύπτουν από προκατειλημμένες κρίσεις χωρίς επαρκή κατανόηση».