Η-Κίνα-μπλοκάρει-την-εξαγορά-της-ai-startup-manus-από-τη-meta

Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές κάλεσαν τη Meta να ακυρώσει την εξαγορά ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Manus, μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης με έδρα τη Σιγκαπούρη αλλά με Κινέζους ιδρυτές.

Η απόφαση να απαγορευτεί η ξένη επένδυση στη Manus ελήφθη σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς, ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων.

Προσέθεσε ότι έχει ζητήσει από τα εμπλεκόμενα μέρη να αποσύρουν τη συμφωνία εξαγοράς.

Η συμφωνία είχε τεθεί υπό ρυθμιστικό έλεγχο τόσο από την Κίνα όσο και από την Ουάσιγκτον, καθώς Αμερικανοί νομοθέτες έχουν απαγορεύσει σε συμπατριώτες τους επενδυτές να χρηματοδοτούν απευθείας κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, το Πεκίνο έχει εντείνει τις προσπάθειες να αποθαρρύνει ιδρυτές κινεζικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης από το να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους στο εξωτερικό.

Η συμφωνία αποτελούσε από τις πρώτες περιπτώσεις όπου μεγάλος αμερικανικός τεχνολογικός όμιλος εξαγοράζει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με τόσο έντονο ασιατικό αποτύπωμα.

Από viral demo σε εξαγορά – ορόσημο

Η Manus απέκτησε διεθνή φήμη την άνοιξη του 2025, όταν παρουσίασε έναν AI agent ικανό να παράγει αναλυτικές ερευνητικές εκθέσεις, να γράφει κώδικα και να δημιουργεί εξατομικευμένες ιστοσελίδες. Το προϊόν βασιζόταν σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εταιρειών όπως η Anthropic και η Alibaba.

Η επιτυχία της παρουσίασης ήρθε λίγο μετά το σοκ που προκάλεσε στη Silicon Valley το κινεζικό μοντέλο DeepSeek, το οποίο εντυπωσίασε με τις επιδόσεις του και τους ισχυρισμούς ότι αναπτύχθηκε με σαφώς λιγότερους υπολογιστικούς πόρους από τα αμερικανικά αντίστοιχα.