Η-Κίνα-«μπλοκάρει»-το-deal-2-δισ.-δολαρίων-για-εξαγορά-της-manus-από-meta

Μπλόκο στην Meta για εξαγορά της Manus, μιας νεοσύστατης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης από τη Σιγκαπούρη με κινεζικές ρίζες, σε deal 2 δισ. δολαρίων βάζει το Πεκίνο. Σύμφωνα με το CNBC, η απόφαση απαγόρευσης ξένων επενδύσεων στη Manus ελήφθη σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς, όπως τόνισε η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας, ενώ ζήτησε από τα εμπλεκόμενα μέρη να αποσύρουν τη συναλλαγή εξαγοράς.

Η συμφωνία είχε τραβήξει την προσοχή τόσο από την Κίνα όσο και από την Ουάσινγκτον, καθώς οι γερουσιαστές στις ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει στους Αμερικανούς επενδυτές να υποστηρίζουν άμεσα κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Εν τω μεταξύ, το Πεκίνο έχει εντείνει τις προσπάθειες για να αποθαρρύνει τους Κινέζους επιχειρηματίες στον κλάδο της ΑΙ από το να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους στο εξωτερικό.

Μάλιστα, η παρέμβαση της κινεζικής κυβέρνησης στη συναλλαγή προκάλεσε ανησυχία μεταξύ των ιδρυτών τεχνολογίας και των επιχειρηματικών κεφαλαίων στην δεύτερη ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη που ήλπιζαν να επωφεληθούν από το λεγόμενο «Singapore-washing», όπου οι εταιρείες αλλάζουν έδρα για να αποφύγουν τον έλεγχο από ΚΚΚ και Λευκό Οίκο. Η Manus ιδρύθηκε στην Κίνα πριν μεταφερθεί στη Σιγκαπούρη.

Η εταιρεία αναπτύσσει γενικής χρήσης AI agents και λάνσαρε το πρώτο της προϊόν τεχνητής νοημοσύνης πέρυσι, που μπορεί να εκτελέσει σύνθετες εργασίες όπως έρευνα αγοράς, κωδικοποίηση και ανάλυση δεδομένων. Όταν η Meta ανακοίνωσε τη συμφωνία στα τέλη του 2025, δήλωσε ότι θα επιδιώξει να επιταχύνει την καινοτομία στην ΑΙ για τις επιχειρήσεις και να ενσωματώσει προηγμένο αυτοματισμό στα καταναλωτικά και εταιρικά προϊόντα της, όπως του βοηθού Meta AI.