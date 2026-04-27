Η-«Μεγάλη-Εβδομάδα»-των-Κεντρικών-Τραπεζών-και-το-σήμα-πώλησης-στην-αγορά-ομολόγων

Οι επενδυτές στις αγορές ομολόγων εισέρχονται σε μία από τις πιο κρίσιμες εβδομάδες της χρονιάς, καθώς οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου καλούνται να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο ενός νέου πληθωριστικού σοκ που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας.

Η Federal Reserve, η ΕΚΤ, αλλά και οι κεντρικές τράπεζες της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά ανακοινώνουν μέσα στην εβδομάδα τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια.

Πρόκειται για μια σπάνια συγκυρία κατά την οποία συνεδριάζουν ταυτόχρονα όλες οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της G7, καθορίζοντας ουσιαστικά τη νομισματική πολιτική για περίπου το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι αγορές προεξοφλούν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στον τόνο των δηλώσεων που θα ακολουθήσουν, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις ότι αξιωματούχοι όπως ο πρόεδρος της Fed , Τζερόμ Πάουελ, και η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ανησυχούν ολοένα περισσότερο για τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου στην ιστορία λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Τυχόν ενδείξεις ότι οι κεντρικές τράπεζες εξετάζουν μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική τους επόμενους μήνες ενδέχεται να ασκήσουν νέες πιέσεις στα κρατικά ομόλογα, τα οποία ήδη υποαποδίδουν έναντι άλλων επενδυτικών κατηγοριών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αγορές μετοχών και εταιρικών ομολόγων κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, καθώς οι επενδυτές έδειξαν να παραβλέπουν τον γεωπολιτικό κίνδυνο, την ώρα που τα κρατικά ομόλογα παρέμειναν υπό πίεση.

Με την Τράπεζα της Ιαπωνίας να συνεδριάζει την Τρίτη, τη Fed και την Κεντρική Τράπεζα του Καναδά την Τετάρτη και την ΕΚΤ μαζί με την Τράπεζα της Αγγλίας την Πέμπτη, οι διαχειριστές κεφαλαίων προετοιμάζονται για έντονη μεταβλητότητα στις αγορές.

Η Έιμι Σι Πάτρικ της Pendal Group, η οποία διαχειρίζεται στρατηγικές εισοδήματος που έχουν ξεπεράσει το 91% των ανταγωνιστών τους την τελευταία πενταετία, δήλωσε ότι έχει ήδη μηδενίσει την έκθεσή της στη διάρκεια ομολόγων μέσα στον Απρίλιο.

«Τι έχουν να χάσουν οι κεντρικοί τραπεζίτες αν υιοθετήσουν τώρα πιο επιθετικό τόνο;» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Υπάρχει το σοκ στις τιμές πετρελαίου και υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα γύρω από τον πληθωρισμό».

Παρότι αρκετές μεγάλες αγορές έχουν επιστρέψει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο ή ακόμη και υψηλότερα, οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, όσοι επενδυτές επιχείρησαν να κερδίσουν από τη μεταβλητότητα στα ομόλογα απογοητεύτηκαν, καθώς οι ημερήσιες διακυμάνσεις στις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων κρατικών τίτλων παρέμειναν περιορισμένες μέσα στον Απρίλιο.

Ο Στίβεν Μίλερ, πρώην επικεφαλής fixed income της BlackRock στην Αυστραλία, εκτιμά ότι αυτό μπορεί να αλλάξει άμεσα.

Όπως σημειώνει, οι κεντρικές τράπεζες εμφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικές μετά το λάθος της περιόδου της πανδημίας, όταν πολλοί αξιωματούχοι είχαν χαρακτηρίσει τον πληθωρισμό «παροδικό», υποτιμώντας τη διάρκειά του.

«Η ρητορική των κεντρικών τραπεζών μπορεί να αφυπνίσει ξανά την πτωτική αγορά ομολόγων και να οδηγήσει τις αποδόσεις υψηλότερα», προειδοποίησε.

Στο Ην. Βασίλειο, αξιωματούχοι της Τράπεζας της Αγγλίας έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος θα ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,3% τον Μάρτιο από 3% τον προηγούμενο μήνα, κυρίως λόγω της ανόδου στις τιμές καυσίμων.

Ως αποτέλεσμα, οι αγορές άρχισαν να προεξοφλούν τουλάχιστον δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στελέχη της Fed έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι η κρίση μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τον πληθωρισμό και να οδηγήσει ακόμη και σε συζήτηση για νέες αυξήσεις επιτοκίων, αν και παραμένει αβέβαιο για πόσο θα διατηρηθούν υψηλές οι τιμές της ενέργειας.

Το κλίμα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τις αντικρουόμενες εξελίξεις γύρω από τις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, γεγονός που δυσκολεύει τους επενδυτές να στοιχηματίσουν επιθετικά σε μειώσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στη χρονιά.

Παράλληλα, τα στοιχεία για την απασχόληση και τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ συνεχίζουν να δείχνουν ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μικρής διάρκειας υποχώρησαν την Παρασκευή μετά την απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης να τερματίσει την έρευνα για τη Fed, εξέλιξη που θεωρείται ότι ανοίγει τον δρόμο για τον Κέβιν Γουόρς — επιλογή του Donald Trump — να αναλάβει ενδεχομένως μελλοντικά την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας.

Η αγορά αναμένει ότι ο Πάουελ θα διατηρήσει ουδέτερο τόνο, αναγνωρίζοντας τόσο την άνοδο του πληθωρισμού λόγω του πετρελαϊκού σοκ όσο και την αβεβαιότητα γύρω από τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στην Ιαπωνία, ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα, έχει δηλώσει ότι απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση τόσο των ανοδικών όσο και των καθοδικών κινδύνων για τον πληθωρισμό.

Αντίστοιχα, η Κριστίν Λαγκάρντ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην αυξημένη αβεβαιότητα, μήνυμα που αναμένεται να επαναλάβει και μετά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι αγορές και οι κεντρικές τράπεζες ίσως χρειαστεί αργότερα να στρέψουν ξανά την προσοχή τους στην οικονομική ανάπτυξη, εάν οι υψηλές τιμές ενέργειας και οι γεωπολιτικές πιέσεις αρχίσουν να πλήττουν σοβαρά τη ζήτηση και την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.