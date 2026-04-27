Η Aktor Ανανεώσιμες εξαγόρασε το 51% της Sun Force Two – Στα 20,4 εκατ. ευρώ το τίμημα

Δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών με την εταιρεία Greenline, αναφορικά με την απόκτηση του 51% των μετοχών του μετοχικού της κεφαλαίου της Sun Force Two, υπέγραψε στις 24/4/2026 η Aktor Ανανεώσιμες, 100% θυγατρική της Aktor. Η Greenline, συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντίνου Μητσιολίδη και της οικογένειας Μποζατζίδη, καθώς και φυσικών προσώπων μέλη των ως άνω οικογενειών διατηρούν στην εταιρεία Sun Force Two ποσοστό 49% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Sun Force Two, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει συνάψει δεσμευτικές συμφωνίες για ΦΒ σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 214,8MW από τους οποίους 172 σταθμοί ισχύος 125,10ΜW βρίσκονται σε λειτουργία με μακροχρόνιες συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης με τον ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης) και οι υπόλοιποι 121 σταθμοί ισχύος 89,7MW αναμένουν ηλέκτριση προκειμένου να ξεκινήσει η περίοδος λειτουργίας τους. Οι ανωτέρω σταθμοί χωροθετούνται στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Το Enterpise Value (EV) της Sun Force Two, κατά την πλήρη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της που αναμένεται να ανέλθει σε συνολική ισχύ περίπου 235MW, εκτιμάται στο ποσό των 200 εκατ. ευρώ περίπου, η δε Aktor Ανανεώσιμες θα καταβάλει για την αγορά του 51% των μετοχών αυτής το ποσό των 20,4 εκατ. ευρώ περίπου. Το ετήσιο EBITDA των έργων στην πλήρη ανάπτυξή τους εκτιμάται σε 16 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα καταστεί εφικτή μετά τη λήψη των απαραίτητων αδειών, εγκρίσεων και την πλήρωση των σχετικών αιρέσεων για παρόμοιου είδους συναλλαγές και αναμένεται εντός του β΄ εξαμήνου του 2026.

Η ως άνω εξαγορά, εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει παρουσιάσει η Εταιρεία τον Οκτώβριο του 2024 αναφορικά με την ανάπτυξη του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος των μερών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ενήργησε η Credia Bank.