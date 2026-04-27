Η-moody’s-αναβαθμίζει-την-Κίνα

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αναθεώρησε σήμερα προς τα πάνω τις προοπτικές για την αξιολόγηση της Κίνας από «αρνητικές» σε «σταθερές», εκτιμώντας ότι η οικονομική και δημοσιονομική ισχύς της χώρας θα παραμείνει ανθεκτική παρά τις συνεχιζόμενες εγχώριες, εμπορικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Η Moody’s επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση A1 της Κίνας, προβλέποντας αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 4,5% το 2026 και 4,2% το 2027.

«Η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών της Κίνας και η ανθεκτικότητά της στις ραγδαίες αλλαγές στο παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον υποστηρίζουν την προσδοκία ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί μόνο σταδιακά μεσοπρόθεσμα, ακόμη και αν η αύξηση των εξαγωγών αποδυναμωθεί», αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης

«Οι κυβερνητικές πολιτικές που δίνουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε τομείς υψηλής παραγωγικότητας, διαχειριζόμενες παράλληλα τις ανισορροπίες στην προσφορά, θα βελτιώσουν την κεφαλαιακή αποδοτικότητα», σύμφωνα με την Moody’s

Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει πάντως από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στο Πεκίνο να διατηρήσουν τον έλεγχο της διαδικασίας ρύθμισης του χρέους για τις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, καθώς το συνολικό δημόσιο χρέος αυξάνεται.

Σύμφωνα με την Moody’s, οι δημοσιονομικές πιέσεις θα συνεχιστούν και το βάρος του χρέους της κυβέρνησης θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Ο οργανισμός προβλέπει αύξηση του χρέους από 68,5% το 2025 σε 82,4% το 2027 και σε πάνω από 90% μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η Moody’s εκτιμά ότι οι πολιτικές που επικεντρώνονται σε τομείς υψηλής παραγωγικότητας και μια ελεγχόμενη προσέγγιση για την επίλυση του χρέους των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων θα βοηθήσουν στη βελτίωση της κεφαλαιακής αποδοτικότητας, ακόμη και αν αυξηθεί το συνολικό δημόσιο χρέος.

Τα χαμηλά επιτόκια, υποστηριζόμενα από τις υψηλές εγχώριες αποταμιεύσεις, θα περιορίσουν το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, σύμφωνα με την Moody’s.

Το κλειστό και σε μεγάλο βαθμό κρατικά ελεγχόμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κίνας δημιουργεί ισχυρή σταθερή ζήτηση για κρατικά ομόλογα, εξηγεί ο οίκος αξιολόγησης.

Η ανταγωνιστικότητα αντισταθμίζει την επιβράδυνση των εξαγωγών

Ο οίκος αξιολόγησης δήλωσε ότι η αύξηση των εξαγωγών αναμένεται να επιβραδυνθεί, αλλά ότι η ανταγωνιστικότητα της Κίνας θα πρέπει να μετριάσει αυτήν την επιβράδυνση, επιτρέποντας στο ΑΕΠ να μειωθεί μόνο σταδιακά.

Τα κέρδη της κινεζικής βιομηχανίας κατέγραψαν τον περασμένο μήνα την ισχυρότερη άνοδο των τελευταίων έξι μηνών, υπογραμμίζοντας μια άνιση ανάκαμψη που χαρακτηρίζεται από έναν ισχυρό μεταποιητικό τομέα αλλά αδύναμη κατανάλωση, επιβράδυνση των εξαγωγών και αυξανόμενους κινδύνους που σχετίζονται με την αύξηση του κόστους και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή.