Η-trastor-οδεύει-προς-ΑΜΚ-για-άντληση-νέων-κεφαλαίων

Την πρόθεσή της να αντλήσει νέα κεφάλαια με στόχο την επιτάχυνση της στρατηγικής ανάπτυξής της στους τομείς των γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών και των εμπορικών αποθηκών (logistics), αξιοποιώντας τη δυναμική συγκυρία της της ελληνικής αγοράς ακινήτων, ανακοίνωσε η Trastor.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η προτεινόμενη προσφορά θα υποστηρίξει την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων υψηλής ποιότητας, θα ενισχύσει περαιτέρω τον ισολογισμό και την κερδοφορία της Trastor και θα αυξήσει ουσιωδώς τη διασπορά και τη ρευστότητα των μετοχών της.

Όπως σημειώνεται, η Εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει σε έκδοση και διάθεση νέων κοινών, άυλων ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ( οι «Νέες Μετοχές»), με περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της (οι «Μέτοχοι»). Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens (η «Εισαγωγή»).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «ΔΣ»), ενεργώντας κατ’ εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (η «ΤΓΣ») που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2026, αναμένεται να εγκρίνει και να καθορίσει τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της προσφοράς των Νέων Μετοχών μέσα στις επόμενες ημέρες, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ανταπόκρισης των επενδυτών.

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, οι Νέες Μετοχές αναμένεται να διατεθούν μέσω: (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («ΗΒΒ») του Euronext Athens (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και (ii) ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ειδικούς, θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εξαιρέσεις από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου (η «Προσφορά σε Θεσμικούς Επενδυτές» και μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, η Εταιρεία καταρτίζει έγγραφο σύμφωνα με το Παράρτημα IX του Κανονισμού (Ε Ε ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κύρια σημεία της προτεινόμενης Συνδυασμένης Προσφοράς

Η Εταιρεία προτίθεται να διενεργήσει τη Συνδυασμένη Προσφορά με στόχο: (i) την ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης και τη στήριξη της αναπτυξιακής της πορείας, (ii) την αύξηση της διασποράς (free float), (iii) τη βελτίωση της ρευστότητας των κοινών μετοχών της και (iv) τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης. Μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, η Trastor αναμένεται να διαθέτει διασπορά τουλάχιστον 15%.

Η προτεινόμενη Συνδυασμένη Προσφορά αναμένεται να περιλαμβάνει πρωτογενή προσφορά Νέων Μετοχών, οι οποίες θα εκδοθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με περιορισμό ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων.

Η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία σήμερα κατέχει ποσοστό 98,6% της Trastor, αναμένεται να συμμετάσχει στη Συνδυασμένη Προσφορά με επένδυση τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ (υπό την επιφύλαξη τυχόν προσαρμογών που ενδέχεται να απαιτηθούν για την επίτευξη διασποράς τουλάχιστον 15%) και να παραμείνει βασικός μέτοχος της Εταιρείας.

Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων και Στρατηγική Ανάπτυξης

Η Trastor εισέρχεται στο επόμενο στάδιο της αναπτυξιακής της πορείας. Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς εντός περίπου 12 μηνών, μεταξύ άλλων, για:

(i) τη χρηματοδότηση προσδιορισμένων εξαγορών και κεφαλαιουχικών δαπανών σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα που ενισχύουν την αξία, και

(ii) τη στήριξη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης στους τομείς των γραφείων και των ακινήτων logistics.

Η Εταιρεία έχει προσδιορίσει επενδυτικό πλάνο ύψους περίπου 568 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εξαγορές κατά προτεραιότητα ύψους 55,5 εκατ. ευρώ στο άμεσο διάστημα, καθώς και επενδύσεις σε αναβαθμίσεις και βελτιώσεις τριών ακινήτων γραφείων υψηλών προδιαγραφών στην Αθήνα.

Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει απόδοση άμεση εισοδηματική με μακροπρόθεσμο περιθώριο αύξησης μισθωμάτων, ενισχύοντας τη θέση της Εταιρείας ως μία από τις κορυφαίες ελληνικές ΑΕΕΑΠ.

Συμφωνία Μη Διάθεσης (Lockup)

Η Εταιρεία και η Τράπεζα Πειραιώς, ως ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας, προτίθενται να συνάψουν συμφωνία μη διάθεσης για περίοδο 180 προτίθενται να ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens, υπό την επιφύλαξη συνήθων εξαιρέσεων .

Ο κ. Τάσος Καζίνος Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Συμβουλίου, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ανακοινώνουμε την πρόθεσή μας να προχωρήσουμε με τη Συνδυασμένη Προσφορά. Η επιτυχής ολοκλήρωσή της αναμένεται να διευρύνει και να διαφοροποιήσει τη μετοχική μας βάση, να αυξήσει τη διασπορά και τη ρευστότητα της μετοχή ς μας, να ενισχύσει περαιτέρω τον ισολογισμό και την κερδοφορία μας και να μας παράσχει τα απαραίτητα κεφάλαια για την υλοποίηση του επόμενου σταδίου της αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εξαγορά επιλεγμένων ακινήτων γραφείων υψηλών προδιαγραφών, με στόχο τη δημιουργία μιας επενδυτικής πλατφόρμας θεσμικού χαρακτήρα, συνολικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ. Η ελληνική αγορά ακινήτων υψηλών προδιαγραφών βρίσκεται σε κομβικό σημείο του κύκλου της, προσφέροντας σημαντικά διαρθρωτικά πλεονεκτήματα στους επενδυτές, όπως σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις και ταχύτερη αναμενόμενη αύξηση μισθωμάτων σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι της Ευρώπης, ενώ η ζήτηση από μισθωτές παραμένει ισχυρή. Είμαστε βέβαιοι ότι η εμπειρία μας και το αποδεδειγμένο ιστορικό δημιουργίας αξίας για τους μετόχους μας, μάς τοποθετούν σε ισχυρή θέση ώστε να αξιοποιήσουμε τα θετικά αυτά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς. Ανυπομονούμε να προσκαλέσουμε το επενδυτικό κοινό να συμμετάσχει στο ταξίδι μας , με στόχο την καθιέρωση της Εταιρείας ως θεσμικού σημείου αναφοράς στον τομέα των ελληνικών εμπορικών ακινήτων».

