Κοινωνικός-Τουρισμός:-Μέχρι-απόψε-τα-μεσάνυχτα-η-προθεσμία-για-τα-voucher-των-διακοπών

Τελευταία ημέρα θα ήταν η σημερινή, για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού, ωστόσο η πλατφόρμα «έπεσε», με αποτέλεσμα να δοθεί μία ακόμη ημέρα παράταση.

Έτσι, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα voucher Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων που έληγε σήμερα Κυριακή παρατείνεται έως τη Δευτέρα 27 Απριλίου.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026 θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη συμμετοχή ή μη επιλογή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.