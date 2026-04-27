Λιανεμπόριο:-Ποιες-ξένες-αλυσίδες-ένδυσης-«έφτασαν»-για-πρώτη-φορά-στην-Ελλάδα

Αυξάνονται οι ξένες αλυσίδες ένδυσης που ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα εφέτος. Ποιες είναι.

Ολοένα και περισσότερες ξένες αλυσίδες μόδας προσελκύει τα τελευταία χρόνια η ελληνική αγορά του λιανικού εμπορίου, με αρκετά διεθνή brands να επισφραγίζουν, το ένα μετά το άλλο, την είσοδό τους στην εγχώρια αγορά.

Εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού, οι ξένες αλυσίδες ένδυσης κάνουν την εμφάνισή τους στη χώρα μας είτε μέσω φυσικών καταστημάτων, είτε μέσω του ηλεκτρονικού καναλιού, διεκδικώντας σημαντικά μερίδια αγοράς και επιχειρώντας να αφήσουν ισχυρό στίγμα στον χάρτη του σύγχρονου ελληνικό retail. Σε συνέχεια δε της έντονης κινητικότητας που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, η μαζική απόβαση των ξένων brands στη χώρα μας συνεχίζεται και εφέτος.

Από τη Θεσσαλονίκη το «ντεμπούτο» της αλυσίδας ένδυσης Mohito στην Ελλάδα

Την είσοδό της στην ελληνική αγορά εγκαινίασε πρόσφατα η πολωνική αλυσίδα μόδας Mohito, ανοίγοντας στη Θεσσαλονίκη το πρώτο της φυσικό κατάστημα. Πρόκειται για το πρώτο κατάστημα της γνωστής αλυσίδας στη χώρα μας, το οποίο άνοιξε τις πύλες του πριν το Πάσχα στη συμπρωτεύουσα στη διεύθυνση Αγίας Σοφίας 28. Να σημειωθεί δε εδώ ότι η Mohito έχει παρουσία στην Ελλάδα εδώ και τέσσερα χρόνια, μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, ωστόσο πλέον έφτασε η ώρα και για το πρώτο φυσικό κατάστημα.

Όπως έχει ήδη γράψει το -, το brand Μohito είναι ένα από τα «αδελφάκια» της Sinsay. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η πολωνική αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού Sinsay – γνωστή σε πολλούς ως η «πολωνική Zara», καθώς ακολουθεί τις επιταγές της προσέγγισης fast fashion (γρήγορη μόδα) – είναι μέλος του μεγαλύτερου ομίλου μόδας της Πολωνίας LPP.

Εκτός της Sinsay ο όμιλος LPP, με 30 χρόνια παρουσίας στην αγορά, αναπτύσσει ακόμη τέσσερα brands μόδας και συγκεκριμένα τα Reserved, House, Mohito και Cropp, με περισσότερα από 1.500 καταστήματα σε περισσότερες από 35 χώρες διεθνώς. Μόνο το brand Sinsay αναπτύσσεται online σε 18 χώρες, ενώ έχει φυσική παρουσία σε 23 χώρες.

Το brand Mohito ακολουθεί στενά τις παγκόσμιες τάσεις, προσφέροντας κλασικές και μοντέρνες γραμμές, καθώς και μια ευρεία γκάμα χρωμάτων και σχεδίων. Διαθέτει παρουσία σε 22 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, με ένα δίκτυο φυσικών καταστημάτων που ξεπερνά τα 230. Παράλληλα, δραστηριοποιείται online σε 19 χώρες.

Από την πλευρά της η Sinsay διαθέτει ένα δίκτυο που ξεπερνά τα 40 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και απασχολεί περισσότερα από 300 άτομα προσωπικό. Το πρώτο φυσικό κατάστημα της αλυσίδας Sinsay άνοιξε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2023.

Στη Σταδίου το πρώτο κατάστημα New Yorker στην Ελλάδα

Μόλις την περασμένη εβδομάδα άνοιξε το πρώτο κατάστημα του γερμανικού «γίγαντα» της μόδας New Yorker στην Ελλάδα. Το πρώτο κατάστημα άνοιξε στην οδό Σταδίου, πλησίον της πλατείας Ομονοίας. Η γερμανική αλυσίδα ένδυσης αναμένεται να διεκδικήσει τη δική της θέση μέσα στην ελληνική αγορά, την ώρα που ολοένα και περισσότερες ξένες αλυσίδες μόδας αναζητούν ευκαιρίες ώστε να εδραιωθούν στον εγχώριο χάρτη του λιανεμπορίου.

Η είσοδος του γερμανικού retailer στη χώρα μας προετοιμαζόταν εδώ και αρκετό καιρό. Στις 29 Απριλίου 2025 γνωστοποιήθηκε στο ΓΕΜΗ η ίδρυση, μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης, της εταιρείας New Yorker Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα τον δήμο Αθηναίων (Ιπποκράτους 7) και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, ενώ στις δευτερεύουσες περιλαμβάνεται το χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού και υποδημάτων, κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά και μη οικιστικά κτήρια, κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης, λιανικό εμπόριο υποδημάτων, αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι η γερμανική New Yorker Retail International GMBH, ενώ στη διοίκηση της ελληνικής θυγατρικής έχουν τοποθετηθεί οι Jonas Lutz Gnauck, Helene Steiner και Wolfgang Otto Fuerstberger.

Η ιστορία της γερμανικής αλυσίδας ένδυσης ξεκινά το 1971, όταν οι Tilmar Hansen και Michael Simson αποφάσισαν να ανοίξουν ένα κατάστημα με τζιν στο Φλενμπουργκ. Λίγο καιρό αργότερα μπήκε στην εταιρεία και ο Friedrich Knapp, ο οποίος αργότερα ανέλαβε καθήκοντα managing director. Οι τρεις άντρες προχώρησαν στην ίδρυση της SHK-Jeans GmbH, ανοίγοντας τα πρώτα καταστήματα στη Γερμανία τις δεκαετίες ‘70 και ‘80.

Το δε πρώτο κατάστημα με την επωνυμία New Yorker άνοιξε το 1982 στο Κίελο, ενώ το 1994 η εταιρεία πραγματοποίησε το πρώτο βήμα διεθνοποίησής της, επεκτείνοντας το δίκτυο καταστημάτων της στην Αυστρία. Τα επόμενα χρόνια η εξέλιξη της εταιρείας κρίνεται εντυπωσιακή, με την επέκτασή της να αποκτά σχεδόν πανευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Επεκτείνεται σε Πολωνία, Ισπανία, Δανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Βέλγιο, Κροατία, Ολλανδία, Ρωσία, Λιθουανία, Λετονία, ενώ το 2007 σηματοδοτεί την είσοδό της στον αραβικό κόσμο και δη στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ακολουθεί η επέκτασή της σε Σουηδία, Σερβία, Ρουμανία, Βοσνία, Βουλγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο. Το 2011 φτάνει στο Καζακστάν και την Ουκρανία, ενώ ακολουθούν έναν χρόνο αργότερα η Φινλανδία, η Νορβηγία, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία, η Αρμενία. Το 2013 η εταιρεία επεκτείνεται στο Κατάρ και το Μαρόκο, ενώ ακολουθούν το 2019 η Αλβανία και το 2020 η Αίγυπτος και η Μολδαβία.

Η μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας, όπως είναι φυσικό, είναι η γερμανική, με ένα δίκτυο που προσεγγίζει τα 300 καταστήματα, ενώ πολύ σημαντικές αγορές χαρακτηρίζονται η πολωνική και η αυστριακή, με πλέον των 80-90 καταστημάτων έκαστη.

Μέσα σε 56 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής, η New Yorker διατηρεί σήμερα περισσότερα από 1.200 καταστήματα σε 47 χώρες και 3 ηπείρους του κόσμου, απασχολώντας πάνω από 23.000 υπαλλήλους. Μότο της; «Ντύσου για τη στιγμή», με το οποίο φιλοδοξεί να κερδίσει και την ελληνική αγορά…

Μέσα στον Μάιο και η «άφιξη» της η Lululemon

Την είσοδό της στην Ελλάδα και σε ακόμη πέντε νέες αγορές έχει προαναγγείλει ήδη από τα τέλη του 2025 η Lululemon, το δημοφιλές brand από τον Καναδά, γνωστό για τα διάσημα κολάν του, με έμπνευση από τη yoga. Κατά τις πληροφορίες, το ντεμπούτο της αλυσίδας στην Ελλάδα θα γίνει όχι με ένα, αλλά με δύο καταστήματα το αμέσως επόμενο διάστημα. Το πρώτο κατάστημα αναμένεται να ανοίξει τον Μάιο στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βουκουρεστίου και το δεύτερο τον Ιούνιο στο Golden Hall.

Η Lululemon που μετρά περισσότερα από 25 χρόνια διαδρομής και πρωταγωνιστεί στον κλάδο των αθλητικών ειδών, με εξειδίκευση στην πώληση εξοπλισμού για yoga, βάζει πλώρη για νέες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Οι συνεργασίες θα φέρουν τα καινοτόμα αθλητικά και lifestyle ρούχα και αξεσουάρ της Lululemon σε όλη την Ευρώπη και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, προσφέροντας προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως yoga, τρέξιμο, προπόνηση, τένις και γκολφ.

Η lululemon ιδρύθηκε το 1998, ενώ πάρα πολύ νωρίς έγινε γνωστή για τα διάσημα κολάν της. Πλέον μετρά περισσότερα από 700 καταστήματα διεθνώς, διαθέτοντας παρουσία σε περισσότερες από 30 αγορές παγκοσμίως.

Όπως έχει ήδη γράψει το -, το brand Lululemon θα αναπτύξει στην ελληνική αγορά ο κολοσσός Arion Retail Group με έδρα την Ολλανδία. Όπως αναφέρεται σε επίσημο έγγραφο που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, στις 11 Δεκεμβρίου 2025 ιδρύθηκε, μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, η Arion Retail Group Greece ΜΑΕ με έδρα τον δήμο Αθηναίων του νομού Αττικής και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Ως κύριο αντικείμενο της εταιρείας ορίζεται το λιανικό εμπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και μαγιό κολύμβησης, ενώ στις βασικές της δραστηριότητες περιλαμβάνονται ακόμη το λιανικό εμπόριο γυναικείων ζωνών, λιανικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων, λιανικό εμπόριο άλλων αθλητικών υποδημάτων, λιανικό εμπόριο άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ρουχισμού και μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ρουχισμού κ.α. Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Arion Retail Group BV.

Η Arion Retail Group αποτελεί ηγέτιδα δύναμη του διεθνούς λιανεμπορίου αναπτύσσοντας ένα ευρύ portfolio διεθνών και εμβληματικών brands σε 14 χώρες της Ευρώπης. Ανήκει στην Irani Corp της οικογένειας Ιrani, με ισχυρή παρουσία στον χάρτη του λιανεμπορίου του Ισραήλ, με πάνω από 100 φυσικά καταστήματα και αποκλειστική εκπροσώπηση κορυφαίων brands μόδας από όλο τον κόσμο, όπως Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Diesel, Levi’s κ.α. Η Irani Corp είναι υπεύθυνη και για την ανάπτυξη του δικτύου λιανικής της Lululemon στο Ισραήλ, ενώ η Arion Retail Group αναπτύσσει το brand επί ευρωπαϊκού εδάφους.