Μητσοτάκης-σε-Τασούλα:-«Επίσκεψη-με-ξεχωριστό-συμβολισμό-αυτή-του-Μακρόν-στη-χώρα-μας»

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, είχε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις, με ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα συμβολική, τονίζοντας ότι επιβεβαιώθηκαν οι ισχυροί δεσμοί Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και το κοινό τους όραμα για το μέλλον της Ευρώπης.

«Ήταν μια επίσκεψη με έναν ξεχωριστό συμβολισμό. Είχαμε την ευκαιρία όχι απλά να επανεπιβεβαιώσουμε τους σταθερούς συμμαχικούς δεσμούς μεταξύ των δυο χωρών μας, αλλά να εντάξουμε και το πλαίσιο των ελληνογαλλικών πρωτοβουλιών σε μια ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο που μπορεί για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά», κινούμενη πάντοτε εντός των δημοσιονομικών ορίων.

«Η Ελλάδα έχει τα τελευταία χρόνια πετύχει τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη μείωση χρέους σε ποσοστό του ΑΕΠ από οποιαδήποτε οικονομία στην ιστορία των σύγχρονων οικονομιών. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία», συμπλήρωσε κάνοντας λόγο για μια πορεία που πρέπει να αποτελεί «αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της ρήτρας συνδρομής.

Υπογράμμισε επίσης ότι η δημοσιονομική πειθαρχία αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση του μέλλοντος, επισημαίνοντας πως η χώρα έχει στο παρελθόν πληρώσει το κόστος επιπόλαιων επιλογών.

