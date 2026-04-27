Ουγγαρία:-Στις-Βρυξέλλες-την-Τετάρτη-ο-Μαγιάρ-για-το-ξεπάγωμα-των-κονδυλίων

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Πέτερ Μαγιάρ, θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες την Τετάρτη για επείγουσες συνομιλίες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς προσπαθεί να αποδεσμεύσει δισεκατομμύρια ευρώ από τα παγωμένα κονδύλια της ΕΕ.

«Θα ταξιδέψω στις Βρυξέλλες την Τετάρτη για άτυπες συνομιλίες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αποδέσμευση των κονδυλίων της ΕΕ», έγραψε ο Μαγιάρ στο X την Κυριακή. «Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο».

Αντιπροσωπεία του κόμματος Tisza του Μαγιάρ, το οποίο συνέτριψε το κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές της 12ης Απριλίου, συναντήθηκε με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Σάββατο στις Βρυξέλλες, όπως ανέφερε ο ίδιος σε προηγούμενη ανάρτηση. Αυτό ακολούθησε συνομιλίες στη Βουδαπέστη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Στις προηγούμενες συνομιλίες στη Βουδαπέστη στις 18–19 Απριλίου, ο Μαγιάρ και η ομάδα του συναντήθηκαν με τον επικεφαλής του επιτελείου της φον ντερ Λάιεν, Μπγιόρν Ζάιμπερτ, και ανώτερους αξιωματούχους για να χαράξουν έναν δρόμο προς την απελευθέρωση των κονδυλίων που έχουν παγώσει λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου και τη διαφθορά στην Ουγγαρία. «Αυτή η απαραίτητη δουλειά θα συνεχιστεί», ανέφερε η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

Τρέχει ο χρόνος

Ο χρόνος είναι περιορισμένος για την κυβέρνηση του Tisza που αναλαμβάνει. Η Ουγγαρία κινδυνεύει να χάσει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια ανάκαμψης μετά την πανδημία αν δεν τηρήσει προθεσμία του Αυγούστου, ενώ περίπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν παγωμένα λόγω δημοκρατικής οπισθοδρόμησης επί Όρμπαν. Ο Μαγιάρ επιδιώκει επίσης πρόσβαση σε πρόσθετη χρηματοδότηση άμυνας της ΕΕ και ελάφρυνση από καθημερινά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί λόγω διαφωνιών για τη μετανάστευση.

Οι Βρυξέλλες ζητούν κάτι περισσότερο από μια απλή επανεκκίνηση στις διμερείς σχέσεις. Οι αξιωματούχοι θέλουν η Ουγγαρία να παραμείνει ευθυγραμμισμένη στο ζήτημα της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης μελλοντικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας και της άρσης της αντίθεσής της στην πορεία ένταξης του Κιέβου στην ΕΕ, ενώ παράλληλα να δείξει πρόοδο στα ζητήματα κράτους δικαίου που οδήγησαν στο πάγωμα των κονδυλίων.

«Μπορώ να πω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να φέρουμε τα χρήματα πίσω και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα», τόνισε ο Μαγιάρ στις 13 Απριλίου.

- Politico