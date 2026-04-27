Ούγγροι-ολιγάρχες-φίλοι-του-Όρμπαν-μεταφέρουν-τεράστια-ποσά-στο-εξωτερικό-μετά-την-ήττα-του-στις-εκλογές

Η είδηση ότι η εποχή του Βίκτορ Όρμπαν έφτασε στο τέλος της στην Ουγγαρία, μετά από πολλά χρόνια, προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού κι έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους, με τους πολίτες να αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν χειραψίες. Για ορισμένους, ωστόσο, η συντριπτική ήττα του Όρμπαν προκάλεσε έναν αγώνα δρόμου… για να σώσουν ό,τι σώζεται.

Ιδιωτικά αεροσκάφη, που φέρεται να μετέφεραν περιουσιακά στοιχεία όσων πλούτισαν κατά τα 16 χρόνια διακυβέρνησης Όρμπαν, απογειώνονταν σταθερά από τη Βουδαπέστη, ενώ άλλοι έσπευδαν να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στον Guardian. Την ίδια στιγμή, υψηλόβαθμα πρόσωπα του περιβάλλοντος Όρμπαν διερευνούσαν επιλογές για βίζα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ελπίζοντας να βρουν εργασία σε ιδρύματα που συνδέονται με το κίνημα Maga του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την αναταραχή που επικρατεί στην Ουγγαρία, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα. Από το 2010, ένας στενός κύκλος συνεργατών του ηγέτη και του κόμματός του, Fidesz, συγκέντρωσε τεράστια πλούτη, εν μέρει λόγω της αυξανόμενης επιρροής τους στην οικονομία και στα έργα υποδομών που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κεφάλαια κατευθύνονται στη Μέση Ανατολή

Μετά τις εκλογές, τρία μέλη αυτού του κύκλου έχουν ήδη αρχίσει να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Τα κεφάλαια κατευθύνονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ άλλοι εξετάζουν επιλογές όπως η Αυστραλία και η Σιγκαπούρη.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, του οποίου το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza κατήγαγε σαρωτική νίκη αυτόν τον μήνα, προειδοποίησε ότι πρόσωπα που συνδέονται με το Fidesz σπεύδουν να προστατεύσουν την περιουσία τους πριν αναλάβει η νέα κυβέρνηση στις αρχές Μαΐου.

«Ολιγάρχες που συνδέονται με τον Όρμπαν μεταφέρουν δεκάδες δισεκατομμύρια φιορίνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουρουγουάη και άλλες μακρινές χώρες», ανέφερε ο Μαγιάρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάλεσε τις αρχές να «κρατήσουν τους εγκληματίες» και «να μην τους επιτρέψουν να διαφύγουν» σε χώρες όπου η έκδοσή τους θα ήταν δύσκολη.

Από τεχνίτης αερίου, στον πλουσιότερο άνθρωπο της Ουγγαρίας

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ όσων ενδέχεται να εγκαταλείψουν τη χώρα είναι και η οικογένεια του Λόριντς Μέσαρος, στενού φίλου του Όρμπαν, ο οποίος από τεχνίτης αερίου εξελίχθηκε στον πλουσιότερο άνθρωπο της Ουγγαρίας, εν μέρει μέσω δημόσιων συμβάσεων.

«Έχω επίσης ενημερωθεί ότι αρκετές οικογένειες ολιγαρχών έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα», πρόσθεσε. «Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν αποσύρει τα παιδιά τους από τα σχολεία και οργανώνουν την αποχώρησή τους με τη βοήθεια έμπιστων ομάδων ασφαλείας».

Η μεταφορά πλούτου στο εξωτερικό αναδείχθηκε αρχικά από ανεξάρτητους δημοσιογράφους στην Ουγγαρία, όπως το ερευνητικό μέσο Vsquare και η ιστοσελίδα 444.hu, που ανέφεραν ότι πρόσωπα του περιβάλλοντος Όρμπαν επιχειρούν να διασφαλίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία πριν αυτά ενδεχομένως δεσμευτούν ή κατασχεθούν.

Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές ενδέχεται να συναντήσουν εμπόδια, καθώς πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι και στελέχη των αρχών έχουν γνώση των όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Όρμπαν, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολυετείς έρευνες για την ανάκτηση δημόσιου πλούτου και τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων.

Μετά τις εκλογές, ο Μαγιάρ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει την καταπολέμηση της διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων που, όπως υποστηρίζει, χαρακτήρισαν την περίοδο διακυβέρνησης του Fidesz. «Η χώρα μας δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Η Ουγγαρία βρίσκεται σε κρίση σε όλα τα επίπεδα. Έχει λεηλατηθεί, προδοθεί, επιβαρυνθεί με χρέη και καταστραφεί», δήλωσε.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι έγγραφα που ενδέχεται να περιέχουν επιβαρυντικά στοιχεία καταστρέφονται τις τελευταίες εβδομάδες της διακυβέρνησης Όρμπαν.

Ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, απέρριψε τις κατηγορίες ως «ανοησίες», υποστηρίζοντας ότι διαγράφηκαν μόνο περιττά έντυπα έγγραφα που υπήρχαν ήδη σε ηλεκτρονική μορφή.

Το αποτέλεσμα των εκλογών έχει προκαλέσει ερωτήματα για το μέλλον του Όρμπαν, ο οποίος είχε περιγράψει την Ουγγαρία ως «πειραματικό εργαστήριο ανελεύθερου μοντέλου», επηρεάζοντας, μεταξύ άλλων, και το πολιτικό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θα διατηρήσει την έδρα του στο κοινοβούλιο, αλλά σκοπεύει να παραμείνει επικεφαλής του Fidesz για να ηγηθεί μιας διαδικασίας «ανανέωσης».