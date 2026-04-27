Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, April 27
    ΠΑΣΟΚ: Νέος Γραμματέας ο Γιάννης Βαρδακαστάνης με 279 ψήφους – Τα αποτελέσματα για τα όργανα του κόμματος

    By Πολιτική No Comments2 Mins Read

    Η εφορευτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τα νέα κομματικά όργανα, με τον Γιάννη Βαρδακαστάνη να εκλέγεται γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής με 279 ψήφους. Στο Πολιτικό Συμβούλιο, πρώτος ήρθε ο Κώστας Τσουκαλάς με 261 ψήφους, ενώ δεύτερη η Μιλένα Αποστολάκη με 251.

    Αναλυτικά η ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής

    Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έχουν ως εξής:

    Α. Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε.
    Ψήφισαν: 317

    Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279
    Λευκά: 30
    Άκυρα: 8

    Β. Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται:
    (Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)

    1. Κώστας Τσουκαλάς 261
    2. Μιλένα Αποστολάκη 251
    3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230
    4. Παύλος Γερουλάνος 228
    5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226
    6. Μιχάλης Κατρίνης 226
    7. Άννα Διαμαντοπούλου 224
    8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220
    9. Παύλος Χρηστίδης 211
    10. Θανάσης Γλαβίνας 201
    11. Χάρης Δούκας 192
    12. Κώστας Σκανδαλίδης 184
    13. Νίκος Μήλης 181
    14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176
    15. Κώστας Παπαδημητρίου 174
    16. Μιχάλης Αεράκης 174
    17. Μαρία Δαφέρμου 170
    18. Μάρα Κουκουδάκη 159
    19. Κατερίνα Σολωμού 144
    20. Έφη Χαλάτση 131
    21. Φίλιππος Σαχινίδης 129
    22. Τόνια Αντωνίου 124
    23. Μιχάλης Τζελέπης 121

    Γ. Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:
    (Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)

    1. Κόκκιας  Σάκης 190 
    2. Καπώνης Δημοσθένης 184
    3. Ζούπη Εύα 159 
    4. Παπαγιανάκης Κώστας 159
    5.  Τσούνης Χρήστος 159
    6.  Μηνοβγιούδης Στέλιος 156 
    7. Μπίνα Στέλλα 156 
    8. Πολίτης Θωμάς 150 
    9. Τσακάλου Δανάη 150 
    10. Αυξεντίου Κατερίνα 140 
    11. Τσαρος Περικλής 137 
    12. Νούσιος Βασίλης 124 
    13. Κατσίλας Γρηγόρης 123 
    14. Σιώζου Σεβαστή 120 
    15. Κονδύλης Χάρης 118

    - sofokleous10.gr

    Add A Comment
    Leave A Reply