ΠΑΣΟΚ: Νέος Γραμματέας ο Γιάννης Βαρδακαστάνης με 279 ψήφους – Τα αποτελέσματα για τα όργανα του κόμματος

Η εφορευτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τα νέα κομματικά όργανα, με τον Γιάννη Βαρδακαστάνη να εκλέγεται γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής με 279 ψήφους. Στο Πολιτικό Συμβούλιο, πρώτος ήρθε ο Κώστας Τσουκαλάς με 261 ψήφους, ενώ δεύτερη η Μιλένα Αποστολάκη με 251.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έχουν ως εξής:

Α. Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε.

Ψήφισαν: 317

Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279

Λευκά: 30

Άκυρα: 8

Β. Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)

Κώστας Τσουκαλάς 261 Μιλένα Αποστολάκη 251 Μανώλης Χριστοδουλάκης 230 Παύλος Γερουλάνος 228 Ανδρέας Σπυρόπουλος 226 Μιχάλης Κατρίνης 226 Άννα Διαμαντοπούλου 224 Όλγα Μαρκογιαννάκη 220 Παύλος Χρηστίδης 211 Θανάσης Γλαβίνας 201 Χάρης Δούκας 192 Κώστας Σκανδαλίδης 184 Νίκος Μήλης 181 Λευτέρης Καρχιμάκης 176 Κώστας Παπαδημητρίου 174 Μιχάλης Αεράκης 174 Μαρία Δαφέρμου 170 Μάρα Κουκουδάκη 159 Κατερίνα Σολωμού 144 Έφη Χαλάτση 131 Φίλιππος Σαχινίδης 129 Τόνια Αντωνίου 124 Μιχάλης Τζελέπης 121

Γ. Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)

Κόκκιας Σάκης 190 Καπώνης Δημοσθένης 184 Ζούπη Εύα 159 Παπαγιανάκης Κώστας 159 Τσούνης Χρήστος 159 Μηνοβγιούδης Στέλιος 156 Μπίνα Στέλλα 156 Πολίτης Θωμάς 150 Τσακάλου Δανάη 150 Αυξεντίου Κατερίνα 140 Τσαρος Περικλής 137 Νούσιος Βασίλης 124 Κατσίλας Γρηγόρης 123 Σιώζου Σεβαστή 120 Κονδύλης Χάρης 118

