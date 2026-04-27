Πληρώνουμε το ίδιο, παίρνουμε λιγότερο: Πόσο βαθιά έχει ριζώσει το shrinkflation στα ελληνικά ράφια;

Το φαινόμενο του shrinkflation – η μείωση της ποσότητας ενός προϊόντος χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής – έχει πάψει να αποτελεί περιστασιακή πρακτική και έχει εδραιωθεί ως σταθερό χαρακτηριστικό των ραφιών στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Πρόκειται για μια «κρυφή» ανατίμηση που, σε αντίθεση με τις ανοιχτές αυξήσεις τιμών, δεν αποτυπώνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο στους πληθωριστικούς δείκτες, αλλά γίνεται αισθητή στην τσέπη του καταναλωτή κάθε φορά που μια συσκευασία αδειάζει νωρίτερα από όσο θα έπρεπε.

Η λέξη είναι σύνθετη – προέρχεται από το αγγλικό shrink (συρρικνώνομαι) και το inflation (πληθωρισμός) – και αποτυπώνει με ακρίβεια το οικονομικό φαινόμενο: όταν οι βιομηχανίες δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αυξήσουν την αναγραφόμενη τιμή, μειώνουν την ποσότητα. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: ο καταναλωτής πληρώνει περισσότερα ανά κιλό ή ανά λίτρο, αλλά συχνά χωρίς να το αντιληφθεί.

Πώς εμφανίζεται το shrinkflation στα ελληνικά ράφια

Η πρακτική στην Ελλάδα έλαβε διαστάσεις από το 2022 και εξής, στον απόηχο της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, που εκτίναξαν το κόστος των πρώτων υλών, της συσκευασίας και της μεταφοράς. Έκτοτε, παρά την υποχώρηση του ονομαστικού πληθωρισμού, η συρρίκνωση των συσκευασιών συνεχίζεται.

Ενδεικτικά παραδείγματα από τα ελληνικά σούπερ μάρκετ τους τελευταίους μήνες:

Πατατάκια: από 90 γρ. → 70 γρ. (μείωση 22%)

Τυρογαριδάκια: από 85 γρ. → 80 γρ.

Δρακουλίνια: από 75 γρ. → 60 γρ. (μείωση 20%)

Πακοτίνια: από 85 γρ. → 75 γρ.

Κάψουλες καφέ: από 57 γρ. → 52 γρ.

Παγωτά οικογενειακής συσκευασίας: από 3 λίτρα → 2,7 λίτρα

Οι κατηγορίες προϊόντων που πλήττονται περισσότερο είναι σταθερά οι σοκολάτες, τα δημητριακά πρωινού, τα σνακ, τα οικογενειακά πακέτα μπισκότων, τα παγωτά, τα σαμπουάν, τα αφρόλουτρα, τα απορρυπαντικά και τα καλλυντικά – δηλαδή προϊόντα FMCG με υψηλή συχνότητα αγοράς και έντονο ανταγωνισμό μεταξύ μαρκών, όπου μια ανοιχτή αύξηση τιμής θα ήταν εμπορικά «θανατηφόρα».

Η αντίληψη των καταναλωτών

Αντίθετα με ό,τι ίσως θα ανέμενε κανείς, η πρακτική δεν περνά απαρατήρητη. Σύμφωνα με την έρευνα EY Future Consumer Index για την Ελλάδα, περίπου 4 στους 5 καταναλωτές (79%) έχουν αντιληφθεί ότι κάποιες μάρκες έχουν μειώσει το μέγεθος της συσκευασίας τους ενώ οι τιμές παρέμειναν ίδιες ή και αυξήθηκαν. Το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό μιας συστηματικής διάβρωσης της εμπιστοσύνης απέναντι στις επώνυμες μάρκες.

Η συνέπεια είναι ορατή και στις δομές της αγοράς: η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label – PL), παραδοσιακά χαμηλότερη στην Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καταγράφει την τελευταία διετία ταχεία άνοδο. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εκμεταλλευόμενες την απογοήτευση των καταναλωτών απέναντι στις επώνυμες μάρκες, τοποθετούν τα PL προϊόντα σε προνομιακά σημεία στα ράφια και διευρύνουν την ποικιλία τους – ένα φαινόμενο που τροφοδοτεί μια διαρθρωτική μετατόπιση στο λιανεμπόριο τροφίμων.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ενσωματώσει στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης – που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στα τέλη Φεβρουαρίου 2026 – ειδική διάταξη για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Τα βασικά σημεία της ρύθμισης:

Υποχρεωτική ειδική σήμανση στα ράφια για κάθε προϊόν που έχει υποστεί μείωση ποσότητας χωρίς αντίστοιχη μείωση τιμής. Η σήμανση θα παραμένει για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών.

Πρόστιμα κλιμακούμενα από 5.000 έως και 2 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το οικονομικό όφελος που προέκυψε από την παράβαση.

Δημοσιοποίηση της επωνυμίας των επιχειρήσεων όταν τα πρόστιμα ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ – ένα μέτρο που στοχεύει στην επιβολή «ποινής φήμης» πέρα από το οικονομικό κόστος.

Λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής MyKataggelies, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα υποβάλλουν επώνυμες ή ανώνυμες αναφορές, με δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών με γεωγραφικό εντοπισμό και χρονοσήμανση. Η σύνδεση γίνεται μέσω κωδικών Taxisnet, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα.

Ο έλεγχος ανατίθεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Η ευρωπαϊκή εικόνα

Η Ελλάδα δεν βαδίζει μόνη. Από την 1η Ιουλίου 2024, τα γαλλικά σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν τους πελάτες τους όταν η ποσότητα ενός προσυσκευασμένου προϊόντος έχει μειωθεί χωρίς αντίστοιχη μείωση τιμής, με την υποχρέωση να διαρκεί για δύο μήνες. Παρόμοιες ρυθμίσεις έχουν εισαγάγει η Ουγγαρία (Φεβρουάριος 2024) και η Ρουμανία, ενώ στην Αυστρία η υποχρεωτική σήμανση για 60 ημέρες τίθεται σε ισχύ τον Απρίλιο 2026.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Ιταλίας: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε τον Μάρτιο 2025 διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της, θεωρώντας ότι η απαίτηση για σήμανση πάνω στην ίδια τη συσκευασία – και όχι στο ράφι – είναι δυσανάλογη και αντίθετη με την κοινοτική νομοθεσία. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ένα κρίσιμο ζήτημα: η ΕΕ δεν διαθέτει ακόμη ενιαίο πλαίσιο για το shrinkflation, με αποτέλεσμα τα κράτη-μέλη να κινούνται με διαφορετικές προσεγγίσεις, συχνά σε γκρίζες ζώνες με την ενιαία αγορά.

Τα διεθνή «κλασικά» παραδείγματα

Το shrinkflation δεν είναι ελληνικό ή ευρωπαϊκό φαινόμενο – είναι παγκόσμιο. Ορισμένα από τα πιο αναφερόμενα διεθνή παραδείγματα:

Ben & Jerry’s (Unilever): Η συσκευασία του παγωτού στην Ευρώπη μειώθηκε από τα 500 ml στα 465 ml, με τη λιανική τιμή να παραμένει στα περίπου 5 ευρώ. Στις ΗΠΑ η ίδια εταιρεία διατηρεί τη συσκευασία του pint (473 ml).

Dove (Unilever): Οι μπάρες σαπουνιού πέρασαν από τα 100 γρ. στα 90 γρ., με τις τιμές είτε σταθερές είτε αυξημένες.

Procter & Gamble: Στη συσκευασία 18 ρολών χαρτιού υγείας, ο αριθμός των φύλλων ανά ρολό μειώθηκε από 264 σε 244 – δηλαδή χαμένο περίπου ενάμισι ρολό σε κάθε πακέτο.

General Mills: Τα οικογενειακά κουτιά δημητριακών μειώθηκαν από 19,3 σε 18,1 ουγγιές, με σταθερή λιανική τιμή.

Ξεχωριστή σημασία έχει το συγγενές φαινόμενο της skimpflation – της υποβάθμισης της ποιότητας με σταθερή τιμή. Ο Guardian κατέγραψε χαρακτηριστικά την περίπτωση βρετανικής μαγιονέζας όπου η περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού έπεσε από 9% σε 6% αυγό συν 1,5% κρόκο – μια αλλαγή που ο μέσος καταναλωτής δύσκολα εντοπίζει στην ετικέτα.

Τι να προσέχει ο καταναλωτής

Μέχρι την πλήρη εφαρμογή της υποχρεωτικής σήμανσης, η άμυνα του καταναλωτή είναι κατά βάση ατομική. Τέσσερις πρακτικοί κανόνες:

Σύγκριση τιμής ανά μονάδα. Η τιμή ανά κιλό ή ανά λίτρο που αναγράφεται στο ράφι είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης. Οι σκληρές αυξήσεις σε αυτόν τον αριθμό είναι το πραγματικό αποτύπωμα της κρυφής ανατίμησης. Έλεγχος βάρους και όγκου. Ένα προϊόν που «έγινε νέο» ή «βελτίωσε τη συνταγή του» συνήθως έχει αλλάξει και ποσότητα. Η ένδειξη στα γραμμάρια ή στα μιλιλίτρα στη μπροστινή όψη της συσκευασίας πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά. Επισημάνσεις στη συσκευασία. Φράσεις όπως «νέο μέγεθος», «νέα συσκευασία» ή «βελτιωμένη συνταγή» αποτελούν στις περισσότερες περιπτώσεις ενδείξεις αλλαγής ποσότητας ή σύνθεσης. Διαφοροποίηση σχήματος. Οι βιομηχανίες αξιοποιούν το επονομαζόμενο «package architecture» – στενεύουν μια φιάλη, βαθαίνουν τον πάτο ενός βάζου, αλλάζουν την καμπύλη ενός κουτιού – ώστε η συρρίκνωση να μην γίνεται αντιληπτή με την πρώτη ματιά.

Τι έρχεται μετά το Πάσχα

Ο πιο άμεσος προβληματισμός για τα ελληνικά νοικοκυριά αφορά τη μετα-πασχαλινή περίοδο. Από τις βιομηχανίες προς τα σούπερ μάρκετ καταγράφονται ήδη αιτήματα ανατιμήσεων που φτάνουν έως και το 15%, με βασικές κατηγορίες:

Αλλαντικά

Σοκολάτες

Γάλα εβαπορέ

Τυροκομικά

Η ταυτόχρονη παρουσία ανοιχτών ανατιμήσεων και shrinkflation αποτελεί ένα διπλό πλήγμα στην αγοραστική δύναμη – ιδιαίτερα σε μια οικονομία όπου ο πληθωρισμός των τροφίμων παραμένει επίμονα πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και όπου ο μεσαίος μισθωτός με δύο παιδιά αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, την 4η υψηλότερη φορολογική σφήνα μεταξύ των μελών του Οργανισμού.

Συμπέρασμα

Το shrinkflation δεν είναι παροδικό φαινόμενο πληθωριστικής συγκυρίας – είναι μια διαρθρωτική πρακτική διαχείρισης κόστους που οι βιομηχανίες θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν για όσο χρονικό διάστημα η ζήτηση παραμένει ευαίσθητη στις τιμές και ο ανταγωνισμός με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας οξύνεται. Η νομοθετική παρέμβαση είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκής: η πραγματική άμυνα των καταναλωτών περνά μέσα από την ενημέρωση και τη συστηματική σύγκριση τιμών ανά μονάδα. Στο μεταξύ, οι ελληνικές αλυσίδες λιανικής φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ευκαιρία – και την αξιοποιούν, αναπτύσσοντας τα δικά τους PL χαρτοφυλάκια ως τη φυσική απάντηση στη διάβρωση της εμπιστοσύνης απέναντι στις επώνυμες μάρκες.