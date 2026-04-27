Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 4,37 δισ. το α’ τρίμηνο – Ποιοι φόροι τόνωσαν τα έσοδα

Στα 4,369 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, τα οποία ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,469 δισ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 111 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 1,610 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Όπως προαναφέρθηκε, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4,369 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,732 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 4,498 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Εξαιρώντας ποσό ύψους 208 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό ύψους 439 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό επενδυτικών πληρωμών και ποσό ύψους 464 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό κεφαλαιακών ενισχύσεων και μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, καθώς και ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό που δημοσιονομικά καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 391 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Σημειώνεται επίσης από το υπουργείο ότι στα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α’ 229).

Ειδικότερα:

ποσό 306 εκατ. ευρώ που αφορά στον ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο, καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι» και συνοδεύτηκε με ισόποση επιστροφή φόρου.

Ακολούθως, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ, αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Τα έσοδα

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18,508 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 685 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Ι. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 17,182 δισ. ευρώ, και περιλαμβάνουν:

(α) το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε, και

(β) το ποσό των 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025.

Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 16,741 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 133 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 7,402 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 438 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι αν εξαιρεθεί το ποσό των 306 εκατ. ευρώ της ανωτέρω σύμβασης παραχώρησης, τα έσοδα από ΦΠΑ είναι αυξημένα κατά 132 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 1,464 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 143 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1,030 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 15 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 5,729 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 41 εκατ. ευρώ εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 183 εκατ. ευρώ, ενώ ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μειωμένος κατά 116 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος μειωμένοι κατά 108 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ, πλησίον του στόχου.

III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 1,834 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 60 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 1,754 δισ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 82 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 650 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Εξαιρουμένου αυτού, τα ανωτέρω έσοδα ανήλθαν σε 344 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 71 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 756 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 124 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 177 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 119 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,928 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 185 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.744 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,931 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 201 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (1,730 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Η εικόνα τον Μάρτιο

Ειδικότερα τον Μάρτιο 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,522 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 812 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από φόρους μετά επιστροφών κατά 503 εκατ. ευρώ, καθώς και των αυξημένων εσόδων ΠΔΕ κατά 321 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

I. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 5,402 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 388 εκατ. ευρώ ή 7,7% έναντι του στόχου. Μέρος της αύξησης αυτής, ύψους 135 εκατ. ευρώ, οφείλεται στην είσπραξη της 2ης δόσης του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, όπως προαναφέρθηκε.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 1,915 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 87 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 595 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 80 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 853 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 6 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1,336 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 49 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 100 εκατ. ευρώ, ενώ ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μειωμένος κατά 32 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος μειωμένοι κατά 19 εκατ. ευρώ.

II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, πλησίον του στόχου.

III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 1,154 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 262 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 1,140 δισ. ευρώ αφορά έσοδα του ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 258 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 82 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 340 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 76 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 63 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 461 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 115 εκατ. ευρώ από τον στόχο (576 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,216 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 321 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (895 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 ανήλθαν στα 17,039 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 895 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (17,934 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 953 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 455 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που σχετίζεται κυρίως με ετεροχρονισμό των πληρωμών για τα εξοπλιστικά προγράμματα κατά 208 εκατ. ευρώ και σε ετεροχρονισμό κεφαλαιακών ενισχύσεων και μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς γενικής κυβέρνησης κατά 464 εκατ. ευρώ, όπως προαναφέρθηκε.

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις είναι οι ακόλουθες:

I. Η επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ύψους 668 εκατ. ευρώ,

II. Η επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης ύψους 672 εκατ. ευρώ,

III. Η επιχορήγηση ύψους 289 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων,

IV. Οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 148 εκατ. ευρώ και

V. Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 113 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 2,069 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 439 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ωστόσο, παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025 κατά 278 εκατ. ευρώ.