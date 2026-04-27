Πρόληψη-και-υπεύθυνο-παιχνίδι:-Το-τρίπτυχο-Πολιτείας,-αγοράς-και-εκπαίδευσης

Συνεργασία Πολιτείας και παρόχων για την πρόληψη του εθισμού των εφήβων στα τυχερά παιχνίδια.

Την ανάγκη συντονισμένων πρωτοβουλιών μεταξύ Πολιτείας, εποπτικών αρχών και εταιρειών του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών για την προστασία των εφήβων από τον κίνδυνο εθισμού επισημαίνει σε πρόσφατη σύστασή της η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής (ΕΕΒΤ).

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών στοιχηματισμού αποτελεί ένα διεθνές φαινόμενο που συνοδεύεται από σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα, επενδύσεις και φορολογικά έσοδα για τα κράτη. Την ίδια στιγμή, η διάδοση των διαδικτυακών πλατφορμών δημιουργεί νέες προκλήσεις ως προς τη διασφάλιση ότι οι ανήλικοι δεν αποκτούν πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες.

Η μετάβαση στην ψηφιακή αγορά τυχερών παιχνιδιών

Σύμφωνα με την ΕΕΒΤ, η τεχνολογική εξέλιξη έχει μετασχηματίσει το περιβάλλον των τυχερών παιχνιδιών. Η δυνατότητα συμμετοχής σε στοιχηματικές δραστηριότητες μέσω κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών έχει διευρύνει σημαντικά το κοινό των χρηστών.

Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τον ρόλο των νόμιμων παρόχων υπηρεσιών, οι οποίοι λειτουργούν σε ένα αυστηρά ρυθμισμένο πλαίσιο, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης της παράνομης αγοράς που δρα εκτός ελέγχου.

Παράλληλα, οι νέοι χρήστες είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα διαδικτυακά παιχνίδια, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα έκθεσης σε σχετικές υπηρεσίες.

Ο εθισμός στον τζόγο ως πρόκληση δημόσιας υγείας

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διαταραχή τζόγου αντιμετωπίζεται πλέον διεθνώς ως πρόβλημα δημόσιας υγείας, αντίστοιχο με άλλες μορφές εξάρτησης.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια ο αριθμός νεαρών ενηλίκων που αναζητούν βοήθεια για προβλήματα που σχετίζονται με τον τζόγο. Πολλοί από αυτούς είχαν ξεκινήσει την επαφή με τα τυχερά παιχνίδια ήδη από την εφηβική ηλικία.

Η διαπίστωση αυτή, σύμφωνα με την Επιτροπή, καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης, ενημέρωσης και προστασίας των ανηλίκων.

Ρόλος της αγοράς και πρακτικές υπεύθυνου παιχνιδιού

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΒΤ υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με τις ίδιες τις εταιρείες του κλάδου, οι οποίες ήδη εφαρμόζουν πρακτικές υπεύθυνου παιχνιδιού και συμμετέχουν σε μηχανισμούς αυτορρύθμισης.

Η Επιτροπή προτείνει τη συνεργασία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με τους παρόχους υπηρεσιών, προκειμένου να ενισχυθούν οι προβλέψεις του Κώδικα Διαφήμισης και Επικοινωνίας και να διαμορφωθούν κανόνες που θα περιορίζουν την έκθεση των ανηλίκων σε σχετικό περιεχόμενο.

Στόχος είναι η ενίσχυση ενός πλαισίου υπεύθυνης λειτουργίας της νόμιμης αγοράς, το οποίο θα συμβάλλει στην προστασία των ευάλωτων ηλικιακών ομάδων.

Τα μέτρα που προτείνονται

Η σύσταση της ΕΕΒΤ περιλαμβάνει σειρά προτάσεων πολιτικής για την καλύτερη προστασία των ανηλίκων. Μεταξύ αυτών:

• ρύθμιση της διαφήμισης τυχερών παιχνιδιών σε τηλεόραση και ραδιόφωνο, ιδιαίτερα σε ώρες υψηλής τηλεθέασης

• θέσπιση κανόνων για τη συχνότητα και το περιεχόμενο της διαδικτυακής διαφήμισης

• ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία για τους κινδύνους εθισμού

• αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων επαλήθευσης ηλικίας, όπως το Gov Wallet

• περιορισμός της χρήσης προπληρωμένων καρτών για συναλλαγές σε στοιχηματικές πλατφόρμες

Αναζητώντας ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και προστασίας

Η ΕΕΒΤ σημειώνει ότι η οικονομική δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών αποτελεί σημαντικό μέρος της ψηφιακής οικονομίας. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πολιτικές που διασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας και της παιδικής ηλικίας.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος, σύμφωνα με την Επιτροπή, προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ κράτους, εποπτικών αρχών, εκπαιδευτικών φορέων και της νόμιμης αγοράς, με κοινό στόχο τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος για τους νέους.