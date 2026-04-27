Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές καυσίμων από τις 27 Φεβρουαρίου – Στην Ελλάδα η δεύτερη χαμηλότερη αύξηση στο ντίζελ στην Ευρωζώνη, στον μέσο όρο η αμόλυβδη

Αύξηση 0,32 ευρώ ανά λίτρο στην τιμή του ντίζελ και 0,27 ευρώ ανά λίτρο στην τιμή της αμόλυβδης 95 καταγράφεται στη χώρα μας από τον Φεβρουάριο, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των τιμών πριν και μετά την έναρξη της πρόσφατης κρίσης.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

Στην σχετική ανακοίνωσή της, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ενημερώνει τους πολίτες για την εξέλιξη των τιμών στα καύσιμα, βάσει συγκριτικών στοιχείων πριν και μετά την έναρξη της πρόσφατης κρίσης (27/02 έναντι 26/04).

Από τη σύγκριση των τιμών πρατηρίων για αμόλυβδη 95 και ντίζελ, πριν τις 27 Φεβρουαρίου και μέχρι τις 26 Απριλίου, η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

Ιδιαίτερα στο ντίζελ, η χώρα μας παρουσιάζει τη δεύτερη χαμηλότερη αύξηση τιμών, ενώ στην αμόλυβδη κινείται κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Κατά την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις έντονες διεθνείς πιέσεις, η εξέλιξη των τιμών στην εγχώρια αγορά παραμένει συγκρατημένη, ως αποτέλεσμα τόσο της λειτουργίας της αγοράς εντός των θεσπισμένων ορίων μεικτής κερδοφορίας σε πρατήρια καυσίμων και εταιρίες διανομής όσο και των στοχευμένων παρεμβάσεων, όπως η επιδότηση των 0,20Euro/λτ στο diesel.

Τρίτη χαμηλότερη τιμή στο ντίζελ

Όσον αφορά, τις απόλυτες τιμές καυσίμων (Euro/λτ) στα πρατήρια στις 26/04/2026, η Ελλάδα καταγράφει την τρίτη χαμηλότερη τιμή στο ντίζελ μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

Όσον αφορά την αμόλυβδη 95, η τιμή της παραμένει κοντά στον μέσο όρο.

«Συνολικά, η εικόνα της αγοράς καυσίμων στην Ελλάδα καταδεικνύει συγκριτικά καλύτερη απόδοση σε σχέση με αρκετές χώρες της Ευρωζώνης, τόσο ως προς τις αυξήσεις όσο και ως προς τα επίπεδα τιμών» καταλήγει η ανακοίνωση.