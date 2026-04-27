Ράλι-εξαμήνου-με-+15,8%-για-τη-βιομηχανία-της-Κίνας-τον-Μάρτιο

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών οδήγησε σε ρελάνς κερδών σε διάφορους τομείς τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.

Με τον ταχύτερο ρυθμό του τελευταίου εξαμήνου έτρεξαν τα κέρδη των βιομηχανικών επιχειρήσεων της Κίνας τον Μάρτιο, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έφερε επιπλοκές στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και εκτόξευσε το κόστος των πρώτων υλών. Σύμφωνα με το CNBC, τα βιομηχανικά κέρδη αυξήθηκαν 15,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος τον Μάρτιο, στη μεγαλύτερη άνοδο από τον Σεπτέμβριο του 2025, με ώθηση από το +15,2% τους πρώτους δύο μήνες του 2026.

Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τα κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν 15,5%, στην ισχυρότερη επίδοσή τους από το 2017, με εξαίρεση το άλμα που προκλήθηκε από την πανδημία το 2021. Ο Γιου Γουεϊνίνγκ, επικεφαλής στατιστικολόγος της NBS, εστίασε στην αύξηση των κερδών στους τομείς του εξοπλισμού και της υψηλής τεχνολογίας, με ράλι 21% και 47,4% το πρώτο τρίμηνο, αντίστοιχα.

Τα κέρδη των κατασκευαστών οπτικών ινών εκτινάχθηκαν 336,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι παραγωγοί οπτοηλεκτρονικών συσκευών κατέγραψαν κέρδη 43%. Η ζήτηση για έξυπνα προϊόντα αύξησε επίσης τα κέρδη σε αναδυόμενους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών drones με +53,8%, και άλλων παραγωγών έξυπνων καταναλωτικών συσκευών, με ώθηση από τη ζήτηση για ΑΙ.

Τα κέρδη για τους παραγωγούς πρώτων υλών ενισχύθηκαν 77,9% το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς τα διυλιστήρια πετρελαίου κατέγραψαν θετικά πρόσημα. Η άνοδος έρχεται μετά από μια περίοδο σταθεροποίησης το 2025, όταν τα κέρδη των βιομηχανικών εταιρειών σημείωσαν μέτρια αύξηση 0,6% μετά από τρία συνεχόμενα έτη με χαμηλές ταχύτητες.

Η βελτιωμένη κερδοφορία για τους κατασκευαστές υποστηρίχθηκε εν μέρει από τις ισχυρές εξαγωγές, εξήγησε ο Ζιγουέι Ζανγκ, πρόεδρος και επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management. Κατά το πρώτο τρίμηνο, οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 14,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε δολάρια ΗΠΑ, στον ταχύτερο ρυθμό ανόδου από τις αρχές του 2022.