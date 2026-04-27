Σε-θετικό-έδαφος-οι-ευρωαγορές-εν-αναμονή-κρίσιμων-αποφάσεων-από-τις-κεντρικές-τράπεζες

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκινούν σήμερα (27/4) τη νέα εβδομάδα σε γενικά θετικό έδαφος, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και στρέφουν την προσοχή τους στις επερχόμενες συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται σχεδόν 0,1% υψηλότερα στις αρχικές συναλλαγές, με την πλειονότητα των κλάδων να κινείται επίσης σε θετικό έδαφος και τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια να καταγράφουν κέρδη.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,18% στις 24,186.00 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC ενισχύεται 0,14% στις 8,169.38 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,06% στις 10,373.65 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX κερδίζει 0,33% στις 17,752,05 μονάδες, ενώ κέρδη σημειώνει και ο ιταλικός MIB κατά 0,20% στις 47,748.30 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι κλάδοι του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ηγούνται των κερδών, με άνοδο 0,6% λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας, ακολουθούμενοι από τις μετοχές λιανεμπορίου που ενισχύονται πάνω από 0,5%.

Αντίθετα, οι μετοχές τροφίμων και ποτών υποχωρούν κατά 0,5%, ενώ τα χημικά χάνουν 0,4%, εν μέσω ανησυχιών για συνεχιζόμενα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, το Ιράν φέρεται την Κυριακή να κατέθεσε νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου, καθώς και για την αναβολή των πυρηνικών συνομιλιών σε μεταγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με το Axios, που επικαλέστηκε Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεις της απόφασης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο να ακυρώσει το ταξίδι της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν που είχε ως σκοπό τη διενέργεια συνομιλιών με το Ιράν.

«Χάθηκε πολύς χρόνος σε ταξίδια, πολλή δουλειά!» έγραψε ο πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας: «Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος, ούτε και οι ίδιοι. Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά· αυτοί δεν έχουν κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν!!!»

Από την άλλη πλευρά, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Esmaeil Baqaei δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Επισημαίνεται ότι η προσοχή των παγκόσμιων αγορών θα στραφεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στις κεντρικές τράπεζες, με την Federal Reserve, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας να πραγματοποιούν κρίσιμες συνεδριάσεις, καθώς ο πόλεμος επηρεάζει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους την Πέμπτη, με τους οικονομολόγους να εκτιμούν ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξήσεων αργότερα μέσα στο έτος.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων αναμένονται τη Δευτέρα από την Deutsche Börse, ενώ θα δημοσιευτούν και τα στοιχεία καταναλωτικής εμπιστοσύνης της GfK στη Γερμανία.