Σκιάθος: «Sustainable Travel AGORA» – Ισχυρή συμμετοχή στον διεθνή διάλογο για βιώσιμο τουρισμό

Στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην τουριστική βιομηχανία και τις επιβεβλημένες πρακτικές αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς, επικεντρώθηκε η τρίτη εκδήλωση «Sustainable Travel AGORA» που διοργανώθηκε από 18 έως 21 Απριλίου στη Σκιάθο από την Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας, σε συνεργασία με τον τοπικό δήμο.

Η πρωτοβουλία “Sustainable Travel AGORA”, που συγκεντρώνει και προβάλει τις πρακτικές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη το 2023 και ακολούθως στο Costa Navarino το 2024.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εικόνας της Ελλάδας στη βρετανική αγορά και της στρατηγικής προτεραιότητας της Ελλάδας για επωφελή, πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό στον κλάδο του τουρισμού, η Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας συμμετείχε στην 3η διοργάνωση, με στόχο να φέρει σε πιο στενή συνεργασία Έλληνες και Βρετανούς εμπειρογνώμονες της τουριστικής αγοράς, προκειμένου να συζητήσουν και να προχωρήσουν σε από κοινού σχεδιασμό νέων αναδυόμενων πρακτικών αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς.

Μέσω της επιτυχημένης πρωτοβουλίας «SustainableGreece.co.uk», η τρίτη διοργάνωση της «Sustainable Travel AGORA» και πέτυχε να θέσει σε ουσιαστική πρακτική βάση την συνεργασία μεταξύ των ειδικών για τα θέματα βιωσιμότητας, ώστε να προβληθούν οι βέλτιστες πρακτικές των προορισμών προσδίδοντας έναν ηγετικό ρόλο στη χώρα μας και στον ΕΟΤ, που υποστήριξε ενεργά αυτή την πρωτοβουλία.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν οι θεματικοί άξονες:

Σχεδιασμός εμπειριών αναγεννητικού (regenerative) τουρισμού στους προορισμούς

Δημιουργία ενός βιώσιμου brand για έναν προορισμό

Διαμόρφωση της συμπεριφοράς των επισκεπτών για ένα βιώσιμο μέλλον

Τουρισμός και τοπικές κοινότητες: από τον αντίκτυπο στη συνεργασία

Συμμετέχοντες στην δράση ήταν ειδικοί σε θέματα και πρακτικές αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης από υψηλού κύρους Οργανισμούς και φορείς της τουριστικής αγοράς, όπως: WTTC, The Travel Foundation, από Βρετανικούς θεσμούς όπως η ABTA, ANTOR.

Συμμετείχαν επίσης υψηλόβαθμα στελέχη Βρετανών Τ/Ο όπως Intrepid, Sunvil, Exodus, Not In The Guidebooks, δημοσιογράφοι που ειδικεύονται στη βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη, The Green Traveller, επαγγελματικά ΜΜΕ όπως το TTG, εταιρείες επικοινωνίας όπως Finn Partners, Arwen Communications, εκπρόσωποι άλλων Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού, όπως η Ελβετία, ΜΚΟ όπως το Just a Drop, Cyclades Preservation Fund και για πρώτη φορά εκπρόσωπος του τομέα της κρουαζιέρας.

Η Sustainable Travel AGORA διοργανώθηκε με την ευγενική υποστήριξη του δήμου Σκιάθου, που προσέφερε τη φιλοξενία-διανυκτέρευση των συμμετεχόντων και της EasyJet Holidays, που παρείχε τα αεροπορικά εισιτήρια των φιλοξενούμενων.

Κρίσιμη υπήρξε η συμμετοχή των τοπικών εκπροσώπων της Σκιάθου που παρουσίασαν τις βιώσιμες πρωτοβουλίες του νησιού και είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες των Βρετανών ειδικών για τη βιωσιμότητα σε ανοικτή συζήτηση μαζί τους κατά την τελευταία ημέρα της «Sustainable Travel AGORA».

Μετά τη λήξη των εργασιών της, η AGORA φιλοδοξεί να συνεχίσει να είναι ένας «χώρος» ανταλλαγής απόψεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για τα θέματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν οι προορισμοί.