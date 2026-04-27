    Συνάντηση-Δένδια-με-την-πρέσβη-της-Αυστραλίας-για-ενίσχυση-της-συνεργασίας-στον-αμυντικό-τομέα
    Συνάντηση Δένδια με την πρέσβη της Αυστραλίας για ενίσχυση της συνεργασίας στον αμυντικό τομέα

    Συνάντηση Δένδια με την πρέσβη της Αυστραλίας για ενίσχυση της συνεργασίας στον αμυντικό τομέα

    By Πολιτική

    Η περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Αυστραλίας στον αμυντικό τομέα, ήταν το κύριο θέμα στη σημερινή συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με την πρέσβη της Αυστραλίας, Alison Duncan, στο ΥΠΕΘΑ.

    Ο κ.Δένδιας σε σχετική ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, αναφέρει τα εξής:

    «Είχα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συνάντηση με την πρέσβη της Αυστραλίας, κα Alison Duncan, η οποία μου παρέδωσε αναμνηστικό νόμισμα, με αφορμή την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Αυστραλίας στον αμυντικό τομέα, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία».

    Είχα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συνάντηση με την Πρέσβη της Αυστραλίας, κα Alison Duncan @AusAmbAthens, η οποία μου παρέδωσε αναμνηστικό νόμισμα, με αφορμή την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

    Συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στην περαιτέρω ενίσχυση της… pic.twitter.com/c341RCQYfJ

    — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 27, 2026

