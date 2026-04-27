Συνάντηση-Δένδια-με-την-πρέσβη-της-Αυστραλίας-για-ενίσχυση-της-συνεργασίας-στον-αμυντικό-τομέα

Η περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Αυστραλίας στον αμυντικό τομέα, ήταν το κύριο θέμα στη σημερινή συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με την πρέσβη της Αυστραλίας, Alison Duncan, στο ΥΠΕΘΑ.

Ο κ.Δένδιας σε σχετική ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, αναφέρει τα εξής:

«Είχα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συνάντηση με την πρέσβη της Αυστραλίας, κα Alison Duncan, η οποία μου παρέδωσε αναμνηστικό νόμισμα, με αφορμή την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Αυστραλίας στον αμυντικό τομέα, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία».

