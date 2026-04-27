Τα-funds-χρηματοδότησης-για-το-κλίμα-προσελκύουν-εισροές-ρεκόρ-σε-μια-χρονιά-«αφθονίας-ή-λιμού»

Το παγκόσμιο τοπίο της χρηματοδότησης για το χρήμα έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο το 2025, με 179 επενδυτικά funds να αντλούν το ποσό-ρεκόρ των 92 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας ερευνών αγοράς Sightline Climate.

Το συνολικό αυτό ποσό αντιπροσωπεύει τον διπλασιασμό των κεφαλαίων σε σύγκριση με το 2024. Ωστόσο, πίσω από την εντυπωσιακή ανάπτυξη κρύβεται μια σημαντική δομική μεταβολή: οι επενδυτές απομακρύνονται από τα υψηλού κινδύνου στοιχήματα πρώιμου σταδίου και στρέφονται προς υποδομές που υποστηρίζουν εμπορικά βιώσιμες τεχνολογίες.

Η έκθεση εξετάζει τα κεφάλαια που εστιάζουν στο κλίμα μεταξύ των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, των κεφαλαίων ανάπτυξης, των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και των κεφαλαίων υποδομών.

Διαπιστώνεται ότι η αύξηση του 2025 καθοδηγήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τα funds επένδυσης σε υποδομές, τα οποία άντλησαν 70,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν τριπλασιάζοντας τα επίπεδα του 2024. Αντίθετα, τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών δυσκολεύτηκαν να προσελκύσουν κεφάλαια, συγκεντρώνοντας 10,3 δισεκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχεί σε πτώση περίπου 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

«Είναι σαν μία κατάσταση αφθονίας ή λιμού», δήλωσε η Kim Zou, συνιδρύτρια της Sightline Climate. «Σε τελική ανάλυση, το κεφάλαιο ρέει εκεί όπου παράγεται κέρδος».

Καθώς η άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης εκτοξεύει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνεται η ζήτηση για τεχνολογίες που μπορούν να προσθέσουν νέες πηγές ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό, με τη σειρά του, δημιουργεί έναν «ούριο άνεμο» για τα κεφάλαια υποδομών που εστιάζουν στην επιχειρησιακή αξιοποίηση και εγκατάσταση τεχνολογιών.