Την-ajax-therapeutics-αποκτά-η-eli-lilly-για-έως-και-2,3-δισ.-δολάρια

Την ιδιωτική εταιρεία ανάπτυξης θεραπειών για τον καρκίνο του αίματος, Ajax Therapeutics, αποκτά η Eli Lilly για έως και 2,3 δισ. δολάρια σε μετρητά.

Η Lilly επεσήμανε ότι η συνολική αξία της συμφωνίας περιλαμβάνει μια προκαταβολή και πληρωμές μετά την επίτευξη ορισμένων κλινικών και κανονιστικών ορόσημων σύμφωνα με το Reuters.

Το κύριο asset της Ajax, το AJ1-11095, είναι μια πειραματική θεραπεία που χορηγείται από το στόμα μία φορά την ημέρα, η οποία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο δοκιμών για ασθενείς που με μυελοίνωση.

Η μυελοίνωση εντοπίζεται στο μυελό των οστών, αντικαθιστώντας τον υγιή, μαλακό και σπογγώδη ιστό που βρίσκεται κανονικά, με ινώδη/ουλώδη ιστό. Αυτές οι ουλές, που ονομάζονται ίνωση, επηρεάζουν την αιμοποίηση (όπως ερυθρά αιμοσφαίρια και λευκά αιμοσφαίρια).

Η μυελοΐνωση είναι γενικά ένας αργά αναπτυσσόμενος καρκίνος και πολλοί άνθρωποι μπορούν να ζήσουν με αυτόν για χρόνια χωρίς να το γνωρίζουν. Ωστόσο, μερικές φορές η Μυελοίνωση αναπτύσσεται πιο γρήγορα και απαιτεί άμεση θεραπεία.

«Προσβλέπουμε στην παρουσίαση κλινικών δεδομένων αργότερα το 2026, προωθώντας γρήγορα το AJ1-11095 σε στάδιο δοκιμών, χρησιμοποιώντας την εμπειρία μας στον καρκίνο του αίματος, ενώ ελπίζουμε να προσφέρουμε ένα ακόμη σημαντικό νέο φάρμακο σε ασθενείς και αιματολόγους», υπογράμμισε ο Τζέικομπ Βαν Νάαρντεν, πρόεδρος της Lilly Oncology.