Τουλάχιστον-14-νεκροί-από-ισραηλινούς-βομβαρδισμούς-στον-Λίβανο,-ο-βαρύτερος-απολογισμός-μετά-την-εκεχειρία

Οι αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν ότι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε 14 ανθρώπους χθες Κυριακή.

Πρόκειται για τον πιο βαρύ ημερήσιο απολογισμό θυμάτων αφού ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός, πριν από δέκα ημέρες.

Το Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της σκληρά δοκιμαζόμενης ανακωχής κι ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέες επιθέσεις χθες.

Αργά χθες βράδυ, το λιβανικό υπουργείο Υγείας δημοσιοποίησε απολογισμό που έκανε λόγο για 14 νεκρούς στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον νότο, διευκρινίζοντας πως ανάμεσα στα θύματα ήταν δυο γυναίκες και δυο παιδιά.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, άλλοι τουλάχιστον 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Τουλάχιστον 36 πολίτες του Λιβάνου σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο αφότου ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός, τη 17η Απριλίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

Έπειτα από νέες διαταγές του Ισραήλ σε κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τομείς του νοτίου Λιβάνου, τις οποίες ακολούθησαν αεροπορικές επιδρομές, ανταποκριτές του AFP μετέδωσαν πως είδαν πολλούς κατοίκους να φεύγουν και μεγάλα μποτιλιαρίσματα σε οδικούς άξονες προς βόρεια κατεύθυνση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, που έχουν αναπτύξει μονάδες στον νότιο Λίβανο, έκαναν λόγο για έναν στρατιώτη τους πεσόντα «κατά τη διάρκεια μαχών», στις οποίες τραυματίστηκαν αξιωματικοί και πέντε ακόμη στρατιώτες.

«Οι παραβιάσεις της Χεζμπολάχ καταστρέφουν την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μετά το εβδομαδιαίο υπουργικό συμβούλιο. «Θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο για να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια», διεμήνυσε.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέφερε ότι μαχητές της στόχευσαν ισραηλινές θέσεις και ισραηλινούς στρατιωτικούς, σε «νόμιμη ανταπόδοση» για τις παραβιάσεις της ανακωχής από το Ισραήλ και τις επιθέσεις εναντίον χωριών στον Λίβανο. Ορκίστηκε να συνεχίσει την «ανταπόδοση».

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ ξανάρχισε τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, σε αντίποινα για τους αμερικανοϊσραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

Το Ισραήλ, κάνοντας λόγο περί όρων της ανακωχής, λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί το σιιτικό κίνημα για να εμποδίζει τη διάπραξη επιθέσεων, «σχεδιαζόμενων, άμεσα επικείμενων ή σε εξέλιξη».

Ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως το Ισραήλ δρα τηρώντας «συμφωνίες που κλείστηκαν με τις ΗΠΑ και (…) με τον Λίβανο. Αυτό σημαίνει ελευθερία δράσης όχι μόνο για την ανταπόδοση επιθέσεων (…) αλλά και για την αποτροπή απειλών».

Πάνω από 2.500 νεκροί

Λίγη ώρα αργότερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την αναχαίτιση τριών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που πέρασαν τα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ.

Προηγουμένως, είχε προχωρήσει στην έκδοση διαταγής εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων επτά χωριών στον νότιο Λίβανο, προειδοποιώντας πως θα προχωρούσε σε «αποφασιστική δράση» μετά τις «επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ».

Σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, «ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη» βομβάρδισαν το Κφαρ Τίμπνιτ, μια από τις κοινότητες που αφορούσαν οι διαταγές, προκαλώντας τραυματισμούς κατοίκων.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι έγιναν βομβαρδισμοί στο Ζαατάρ ες Σαρκίγια, που κατέστρεψαν ισλαμικό τέμενος, καθώς και πλήγμα εναντίον μοτοσικλέτας στην ίδια κοινότητα, που αφορούσαν επίσης οι ισραηλινές διαταγές.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν καπνό να υψώνεται στη Ναμπάτια και στη Φάουκα, όπως και σε άλλους τομείς, κατά τη διάρκεια ισραηλινών βομβαρδισμών.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως έπληξαν θέσεις «εκτόξευσης ρουκετών» και «αποθήκες όπλων».

Αναφέρθηκαν επίσης σε «πυρά πυροβολικού» και «αεροπορικές επιδρομές» που είχαν στόχους μαχητές και υποδομές της Χεζμπολάχ βόρεια της «κίτρινης γραμμής» που χάραξε κάπου 10 χιλιόμετρα εντός της επικράτειας του Λιβάνου.

Πριν καν από τους θανάτους που ανακοινώθηκαν χθες βράδυ, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου καταμετρούσε 2.509 νεκρούς και 7.755 τραυματίες στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τη 2η Μαρτίου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για τρεις εβδομάδες, μετά τη δεύτερη συνάντηση στην Ουάσιγκτον των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου, με σκοπό να αρχίσουν «απευθείας» ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο κρατών.

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη διαδικασία αυτή.