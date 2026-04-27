Τουρισμός:-Η-Ελλάδα-κορυφαία-επιλογή-των-Κύπριων-για-το-2026

Αυξημένη ζήτηση προς την Ελλάδα εμφανίζει φέτος η κυπριακή τουριστική αγορά, καθώς οι τρέχουσες διεθνείς συνθήκες και το ασταθές γεωπολιτικό και οικονομικό κλίμα οδηγούν τους Κύπριους ταξιδιώτες σε οικείες και εύκολα προσβάσιμες επιλογές (short breaks), με την Ελλάδα να θεωρείται ο πιο αξιόπιστος και ασφαλής προορισμός για το 2026.

Το θετικό αυτό μήνυμα προέκυψε στη διάρκεια της τουριστικής έκθεσης Travel Expo Cyprus 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία από τις 17 έως τις 19 Απριλίου με τη συμμετοχή του ΕΟΤ.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από τις επαφές με τοπικούς τουριστικούς παράγοντες:

Πάνω από το 65% των Κύπριων ταξιδιωτών επιλέγει την Ελλάδα ως κύριο προορισμό διακοπών, ενώ το 80% των Κύπριων ταξιδιωτικών πρακτόρων εκτιμά ότι η φετινή ζήτηση θα επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στη χώρα μας.

Για το 2026, καταγράφεται ήδη αύξηση της τάξης του 12% στις κρατήσεις προς ελληνικούς προορισμούς.

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους Κύπριους είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα.

Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κύπρου, Αθηνά Σπακουρή (δεξιά), με την ακόλουθο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας, Εύα Βώκου, και τους εκπροσώπους των δήμων Βόλου και Νότιου Πηλίου

Στο επίκεντρο οι ειδικές μορφές τουρισμού

Στο περίπτερο του ΕΟΤ συνεκθέτες ήταν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και οι δήμοι Βόλου και Νότιου Πηλίου, ενώ από ελληνικής πλευράς στην έκθεση έλαβαν μέρος, με δικά τους περίπτερα, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Στο επίκεντρο της ελληνικής συμμετοχής βρέθηκε η προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, όπως του γαστρονομικού, του πολιτιστικού, του city break και του θαλάσσιου, δίνοντας έμφαση στην αυθεντική ελληνική εμπειρία και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, και παράλληλα η ενίσχυση της παρουσίας της χώρας μας στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού.

Χαιρετισμός του πρέσβη της Ελλάδας στη Λευκωσία, Κωνσταντίνου Κόλλια, κατά την τελετή εγκαινίων της Travel Expo Cyprus 2026

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ, η παρουσία της Ελλάδας στην έκθεση επιβεβαίωσε τη διαχρονικά ισχυρή προτίμηση των Κυπρίων ταξιδιωτών προς ελληνικούς προορισμούς και, ταυτόχρονα, ενδυνάμωσε περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα του τουρισμού.