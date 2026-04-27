ΥΠΕΝ:-Με-πόρους-από-το-Ταμείο-Ανάκαμψης-η-συμμετοχή-του-Δημοσίου-στην-ΑΜΚ-του-ΑΔΜΗΕ

Συζητήσεις για συγχρηματοδότηση της αύξησης κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα, διεξάγονται τεχνικές συζητήσεις με τα κλιμάκια της Ε.Ε. προκειμένου, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του Ταμείου Ανάκαμψης, να προταθεί προς ένταξη η αύξηση μετοχικού του ΑΔΜΗΕ, κατά το μέρος που αφορά την εισφορά του Δημοσίου

Αυτό σημαίνει, όπως αναφέρουν οι πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που επικαλείται το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι επιπλέον πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πέραν του υφιστάμενου προγράμματος που εκτελεί ήδη το ΥΠΕΝ, θα διατεθούν έτσι ώστε να συμμετέχει το Δημόσιο στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ύψους 1 δισ. ευρώ και κατ’ επέκταση να υλοποιηθεί το -εγκεκριμένο από τη ΡΑΑΕΥ- Δεκαετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ 2025-2034.

«Ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης»

«Η επιτυχής έκβαση της εν λόγω πρότασης θα αποτελέσει μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση του ΤΑΑ» προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει και επιβραβεύει με αυτόν τον τρόπο την αυξημένη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στις ενεργειακές υποδομές και την ενίσχυση των εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων. Σημειώνεται ότι ορισμένες εξ αυτών έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ‘Ενεργειακές Λεωφόροι’ που ανακοίνωσε πρόσφατα η πρόεδρος της Κομισιόν, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν».

