ΧΑ:-Στις-2197-μονάδες-η-εγγύτερη-στήριξη-του-ΓΔ

Υποχώρηση κατά 0,66% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2220,02 μονάδες (στο -3,86% ο ΓΔ & στο -5,83% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +4,68% ο ΓΔ & στο +11,53% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 283,8 εκ. ευρώ.

Η συνεδρίαση κινήθηκε σε αρνητικό στο μεγαλύτερο μέρος της με το χαμηλό ημέρας να καταγράφεται λίγο μετά τις 1μμ. Η απόπειρα να οδηγηθεί ο ΓΔ σε θετικό έδαφος με οδηγούς τον ΟΤΕ, τη Metlen και τη Cenergy τελεσφόρησε μόνο πρόσκαιρα μετά τις 3.30 μ.μ. για να καταγραφούν τελικά απώλειες στις δημοπρασίες.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-2,05%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-2,84%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,70%), το ΔΑΑ (-1,76%), η ΜΟΗ (-1,75%), το Jumbo (-1,01%), η Κύπρου (-0,97%) και ο Τιτάν (-1,07%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (+2,42%), η Helleniq Energy (+1,91%), η Credia (+2,33%), o ΟΤΕ (+0,77%), η Cenergy (+2,24%), η Metlen (+1,45%) αλλά και η Bylot (+5,03%) με την Intertech (+3,97%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 52 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 54 εκείνων που υποχώρησαν.

Το Jumbo, η Μεβάκο, η Aloumyl, o Aktor, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ και το Ιατρικό Κέντρο ανακοινώνουν τα αποτελέσματα για το 2025.

Το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη, Federal και ΕΚΤ ανακοινώνουν τα παρεμβατικά τους επιτόκια. Η S & P άφησε αμετάβλητο στο ΒΒΒ το ελληνικό αξιόχρεο.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, στις 2197 μονάδες εντοπίζεται η εγγύτερη στήριξη του ΓΔ και στις 2255 η κοντινότερη αντίσταση.

Επιχειρηματικά Νέα

S&P: διατήρησε αμετάβλητη την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο “ΒΒΒ”, μια βαθμίδα πάνω από το investment grade, με τις προοπτικές να παραμένουν σταθερές. Επισημαίνει ότι ολοκληρώθηκε η εξαμηνιαία αναθεώρηση για την Ελλάδα χωρίς να προκύψει μεταβολή στο rating, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές, χωρίς να δημοσιεύσει νέο αναλυτικό report.

Allwyn: Στα €13,47 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών του scrip dividend. Λήγει σήμερα η περίοδος άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης της Ειδικής Διανομής.

ΟΔΔΗΧ: Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων ποσού €400 εκ.

ΔΕΗ: 50%-50% με hyperscaler η επένδυση στην Κοζάνη. Το ποσό των €1,2 δισ. θα βάλει η ΔΕΗ για την πρώτη φάση της επένδυσης ανάπτυξης data center, ισχύος 300 ΜW, στην περιοχή της Κοζάνης, με το σύνολο της εκτιμώμενης επένδυσης να ανέρχεται σε περίπου €2,4 δισ.

Optronics (χρήση 2025): Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €4,47 εκ., +81,9% σε σχέση με το 2024. Tα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €652 χιλ. +137,6%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 14,6%.

ΕΛΣΤΑΤ, 4ο τρίμηνο: στα €42,56 δις. το διαθέσιμο εισόδημα, στα €43,9 δις. η καταναλωτική δαπάνη. Επομένως, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα ήταν -3,2% κατά το 4ο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με -7,6% το 4ο τρίμηνο του 2024. Σε αναζήτηση της εξήγησης της κατανάλωσης των νοικοκυριών πόρων πέραν των καταγραφομένων εισοδημάτων τους.