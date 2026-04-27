Χρηματιστήριο:-Αυξημένο-risk-premium-λόγω-της-διεθνούς-αβεβαιότητας

Η αγορά εισέρχεται στη σημερινή (27/4) συνεδρίαση με μικτό και εύθραυστο διεθνές υπόβαθρο, καθώς η Wall Street κινήθηκε επιλεκτικά ανοδικά (S&P/Nasdaq σε υψηλά), ενώ η Ευρώπη παρέμεινε υπό πίεση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύκλος Χρηματιστηριακή παρατηρεί πως η μεταβλητότητα στην ενέργεια και η αβεβαιότητα γύρω από τις επαφές ΗΠΑ–Ιράν διατηρούν το risk premium αυξημένο.

Σημεία παρακολούθησης

ΔΕΗ: Κεντρικό θέμα η ΑΜΚ (4 δισ.), με τη μετοχή να έχει απομακρυνθεί από τη ζώνη των 19,5–20€ και να κινείται πλέον στο εύρος 17,0–18,7€. Μέχρι να καθοριστεί η τιμή διάθεσης, η συμπεριφορά φαίνεται να επηρεάζεται κυρίως από flows, με στήριξη στα 17€ και αντίσταση στα 18,6–18,7€, ενώ οι ανοδικές αντιδράσεις εμφανίζουν περιορισμένη διάρκεια.

ΑΔΜΗΕ: Επανήλθε σε ανοδική τάση, με διαδοχικά υψηλότερα χαμηλά και κίνηση προς τα 3,18–3,33€, επιβεβαιώνοντας βελτίωση momentum. Η ζώνη 3,00–3,05€ λειτουργεί πλέον ως στήριξη, ενώ η πρόσφατη επέκταση προς τα 3,30€ δείχνει αυξημένη ζήτηση, με την τάση να παραμένει θετική όσο διατηρούνται αυτά τα επίπεδα.

BYLOT: Επιτάχυνε ανοδικά με διάσπαση της ζώνης 1,08–1,10€ και κίνηση έως τα 1,145€, με σημαντικά αυξημένο όγκο, ένδειξη ενίσχυσης του momentum. Η περιοχή 1,08–1,10€ λειτουργεί πλέον ως κοντινή στήριξη, ενώ η πρόσφατη επέκταση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης προς τη ζώνη 1,15–1,18€, όσο διατηρείται η δυναμική.

Τράπεζες: Παρέμειναν υπό πίεση (-5,8% εβδομαδιαία ΔΤΡ), με κόπωση μετά το πρόσφατο ράλι και αυξημένη μεταβλητότητα λόγω ανακατανομής ρευστότητας.

Credia: Ανοδική αντίδραση με όγκο και βελτίωση τάσης πάνω από 1,23. Κλειδί η ζώνη 1,34–1,36: διάσπαση δίνει στόχο 1,45+, αποτυχία οδηγεί σε pullback προς 1,28–1,26.

Διεθνές περιβάλλον

Η εικόνα διεθνώς παραμένει αντιφατική, με τη Wall Street να στηρίζεται από εταιρικά αποτελέσματα και προσδοκίες διαπραγματεύσεων, ενώ η Ευρώπη συνεχίζει να αποτιμά περισσότερο τον γεωπολιτικό κίνδυνο.

Η ενέργεια παραμένει βασικός καταλύτης: Brent >$106/βαρέλι, WTI >$96/βαρέλι. Το φυσικό αέριο (TTF) υποχώρησε στα €44,7/MWh τη Δευτέρα, παραμένοντας ωστόσο κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τις 13 Απριλίου.

Οι αποδόσεις ομολόγων κινούνται ελαφρώς υψηλότερα: ΗΠΑ ~4,30% | Γερμανία ~3,00% | Γαλλία ~3,65% | Ελλάδα ~3,79%. Στα μέταλλα, ο χρυσός κινείται γύρω από τα $4.700/oz και το ασήμι στα $75–77/oz, αντανακλώντας αυξημένες πληθωριστικές ανησυχίες.

Κεντρικές τράπεζες

Οι συνεδριάσεις Fed (29/4) και ΕΚΤ (30/4) βρίσκονται στο επίκεντρο, με το βασικό σενάριο να θέλει διατήρηση επιτοκίων και στάση αναμονής, λόγω αβεβαιότητας σε ενέργεια και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Μακροοικονομικά & αξιολόγηση

Ο πληθωρισμός ενισχύεται κυρίως από την ενέργεια, ενώ ο δομικός δείχνει επιβράδυνση και η ανάπτυξη σημάδια κόπωσης. Παράλληλα, η S&P διατήρησε την Ελλάδα στο BBB με σταθερό outlook, επιβεβαιώνοντας στάση αναμονής στο συνολικό ρίσκο.

Αποτελέσματα 2025: 27/4 ΙΝΤΚΑ – ΛΟΓΟΣ – ΣΙΔΜΑ – ΛΟΥΛΗ – ΙΛΥΔΑ.

Στις 29/04 θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους €400 εκατ.