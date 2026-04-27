Ψάλτης-Αθανασόπουλος-Μπένος: Η Ευρώπη που γράφει reports ενώ οι άλλοι χτίζουν εργοστάσια

Υπάρχει ένας αριθμός που θα έπρεπε να κρέμεται σε κάθε αίθουσα συσκέψεων στις Βρυξέλλες: 43. Τόσα χρόνια χρειάζεται η Ευρώπη, με τους σημερινούς ρυθμούς, για να διπλασιάσει την κατά κεφαλήν παραγωγή της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τα καταφέρουν σε 20. Από το 2008 έως το 2023, η αμερικανική οικονομία μεγάλωσε κατά 87%, η ευρωπαϊκή κατά 13,5%. Όπως παρατήρησε ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης από το βήμα του Φόρουμ των Δελφών, αυτό δεν είναι κύκλος. Είναι δομή. Και οι δομές δεν διορθώνονται με ανακοινώσεις.

Το πιο ενοχλητικό στοιχείο της ευρωπαϊκής υστέρησης δεν είναι η έλλειψη πόρων. Είναι η περίσσειά τους. Τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά αποταμιεύουν σχεδόν το διπλάσιο σε σχέση με τα αμερικανικά, και παρ’ όλα αυτά 300 δισ. ευρώ διαρρέουν κάθε χρόνο προς τις ΗΠΑ. Δεν είναι θέμα διάθεσης· είναι θέμα διαδρομής. Η Ευρώπη δεν προσφέρει στους ίδιους τους πολίτες της τα κανάλια για να επενδύσουν στον εαυτό της. Η λύση, όπως υπενθύμισε ο Ψάλτης, έχει όνομα και παραμένει στο συρτάρι εδώ και χρόνια: Τραπεζική Ένωση, Ένωση Κεφαλαιαγορών, Savings and Investments Union. Τρία εργαλεία που δεν είναι ούτε νέα ούτε ριζοσπαστικά — απλώς αναξιοποίητα.

Ενώ η ευρωπαϊκή αποταμίευση εξάγεται, η ευρωπαϊκή βιομηχανία πληρώνει διπλό λογαριασμό. Στο ελληνογαλλικό φόρουμ, ο CEO της Olympia Ανδρέας Αθανασόπουλος έθεσε το ζήτημα με μια ωμότητα που σπάνια ακούγεται σε επίσημες σκηνές: η Ευρώπη έχασε τη μάχη των μπαταριών από την Κίνα όχι επειδή είναι λιγότερο έξυπνη, αλλά επειδή στο Πεκίνο σχεδίαζαν για δεκαετίες με πρώτες ύλες, τεχνογνωσία και κρατική στήριξη, ενώ στις Βρυξέλλες πίστευαν ότι το παιχνίδι κερδίζεται με καθυστερημένα προγράμματα και επιδοτήσεις που ανακοινώνονται όταν τα μερίδια έχουν ήδη μοιραστεί. Όταν η μία πλευρά χτίζει οικοσύστημα και η άλλη γράφει reports, το αποτέλεσμα είναι μάλλον προβλέψιμο.

Αλλά η Κίνα, υποστηρίζει ο Αθανασόπουλος, είναι το χθες. Το σήμερα είναι το ρεύμα. Με το κόστος ενέργειας στην Ευρώπη να φτάνει έως και 2,5 φορές υψηλότερο από εκείνο των ΗΠΑ και της Κίνας, η ευρωπαϊκή βιομηχανία μπαίνει στον αγώνα έχοντας δεχτεί γκολ από τα αποδυτήρια. Όταν συμφέρει περισσότερο να παράγεις εκτός Ευρώπης και να πουλάς εντός Ευρώπης, ο λογαριασμός έχει ήδη φτάσει στο ταμείο — ακόμη κι αν κάποιοι αρνούνται να τον διαβάσουν.

Από τη μεριά του CFO της Cenergy Holdings Αλέξανδρου Μπένου, ήρθε η τρίτη πλευρά του ίδιου τριγώνου: η ίδια η λογική των ευρωπαϊκών αγορών. Η Ευρώπη, υποστήριξε, δεν μπορεί να απαιτεί ισχυρή βιομηχανία και ταυτόχρονα να αγοράζει τα πάντα με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Όταν προμηθεύεσαι καλώδια, διασυνδέσεις και ενεργειακές υποδομές, δεν αγοράζεις απλώς προϊόντα — αγοράζεις ασφάλεια εφοδιασμού, ταχύτητα παράδοσης, τεχνογνωσία, παραγωγική βάση. Σε αυτή τη γλώσσα, το «cheapest wins» μεταφράζεται απλά: κάποια μέρα ξυπνάς χωρίς εργοστάσια.

Σε αυτό προστίθεται κάτι που δεν αποτυπώνεται σε στατιστικές αλλά καθορίζει τις επενδυτικές αποφάσεις: η αβεβαιότητα. Όταν ένα έργο χρειάζεται χρόνια για αδειοδότηση, όταν τα pipelines κινούνται με ταχύτητα παγετώνα και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί χρονοδιαγράμματα, καμία σοβαρή βιομηχανία δεν δεσμεύει κεφάλαια σε νέες γραμμές παραγωγής. Η αγορά, σημείωσε ο Μπένος, θέλει ορατότητα, όχι υποσχέσεις.

Αν συνδυάσει κανείς τις τρεις παρεμβάσεις, αναδύεται μια εικόνα που είναι πιο διαυγής απ’ όσο θα ήθελαν πολλοί στις Βρυξέλλες. Η ευρωπαϊκή υστέρηση δεν είναι αποτέλεσμα ενός παράγοντα — είναι αλυσίδα. Κεφάλαιο που δεν βρίσκει ευρωπαϊκό προορισμό και φεύγει. Ενέργεια που τιμολογείται ως πολυτέλεια. Δημόσιες προμήθειες που τιμωρούν την παραγωγή. Διαδικασίες που καταβροχθίζουν τον χρόνο. Κάθε κρίκος αυτής της αλυσίδας από μόνος του θα ήταν διαχειρίσιμος. Όλοι μαζί συνθέτουν μια οικονομία που έχει χρήμα αλλά όχι ρευστότητα, διαθέτει τεχνογνωσία αλλά όχι κλίμακα, παράγει στρατηγικές αλλά όχι αποφάσεις.

Στο μικρότερο ελληνικό κάδρο, η εικόνα έχει μια απρόσμενη διάσταση. Όπως περιέγραψε ο Μπένος, η χώρα αρχίζει να φεύγει από τον ρόλο της περιφέρειας και να μπαίνει στον χάρτη ως ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Διασυνδέσεις, καλώδια, ενεργειακοί διάδρομοι, βιομηχανική παραγωγή για εξαγωγή — μια ατζέντα που πριν από λίγα χρόνια θα ακουγόταν υπερβολική, σήμερα έχει αριθμούς. Ταυτόχρονα όμως, όπως επεσήμανε ο Αθανασόπουλος, ώριμες επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας μένουν στα ράφια επειδή λείπει ακόμη ο ίδιος ο ορισμός της βιομηχανικής αποθήκευσης. Η Ελλάδα, με άλλα λόγια, αναπαράγει σε μικρότερη κλίμακα ακριβώς το ευρωπαϊκό παράδοξο: ευκαιρία που υπάρχει, αλλά πλαίσιο που λείπει.

Η ευρωπαϊκή πρόκληση, τελικά, δεν είναι να βρει χρήματα. Δεν είναι καν να βρει ιδέες. Είναι να αποφασίσει αν θέλει να συνεχίσει να γράφει για το μέλλον — ή να το παράγει.